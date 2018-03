Une école sur le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants - Les parties doivent poursuivre la discussion







MONTRÉAL, le 2 mars 2018 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, Valérie Plante, a appelé les parties impliquées dans les discussions entourant la construction d'une école sur le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants à poursuivre les discussions. « Le centre-ville de Montréal a grand besoin d'écoles pour offrir des milieux de vie complets. Le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants est un site que les citoyens et l'administration municipale ont identifié comme porteur : la négociation doit reprendre le plus rapidement possible », a déclaré Valérie Plante, en réaction aux déclarations du promoteur Devimco à l'effet qu'il est maintenant trop tard pour intégrer une école dans le projet immobilier en développement.

Lorsqu'elle a autorisé le projet de construction sur le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants, la Ville de Montréal a notamment autorisé des usages résidentiels, ainsi que des établissements de vente au détail et de services. Elle a également demandé que des équipements collectifs et institutionnels soient prévus, dont les écoles préscolaires, primaires et secondaires que réclamaient les résidents du secteur au moment de la consultation publique menée par l'OCPM sur le projet.

« Il est encore temps de trouver des solutions et nous devons continuer de négocier malgré les contraintes financières évoquées. Il en va de l'acceptabilité sociale de l'ensemble de ce projet. Rappelons que le projet qui a été soumis à la population comprenait une école, un centre communautaire et des logements sociaux. Nous nous attendons ainsi à de l'ouverture de la part de toutes les parties impliquées. La Ville de Montréal a fait ce qui était en son pouvoir pour que le projet d'abord présenté à la communauté se réalise et souhaite poursuivre les discussions », a affirmé Valérie Plante.

Rappelons qu'à la demande de la population, la Ville de Montréal prévoit investir dans la création d'un centre de services aux étages inférieurs du projet immobilier. Ce centre intégrera une bibliothèque communautaire, une salle de diffusion culturelle, des salles multifonctionnelles et des salles polyvalentes, munies des dernières technologies, destinées à l'organisation d'activités par et pour la communauté.

Afin de répondre à la croissance du centre-ville et desservir adéquatement les résidents actuels et futurs, la Ville de Montréal travaille avec ses partenaires à l'implantation de quatre écoles primaires publiques et d'une école secondaire publique, notamment sur le site du 1220-1230, rue de la Montagne et sur le site du Grand séminaire de Montréal, dans le district Peter-McGill. « Il y a un modèle d'écoles à développer pour Montréal, que ce soit dans des bâtiments patrimoniaux ou des grands projets immobiliers. Notre administration travaille sur un plan qui tiendra compte de cette réalité et verra à renverser la vapeur », a conclu la mairesse Valérie Plante.

