Les fonds d'actions chutent en février 2018; les effets de devise avantagent les fonds d'actions étrangères, selon les données de Morningstar Canada

TORONTO, le 2 mars 2018 /CNW/ - Morningstar Research Inc., filiale canadienne de la société indépendante de recherche sur les placements Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), a publié aujourd'hui ses données préliminaires sur les rendements du mois de février 2018 pour ses 44 Indices de fonds Morningstar Canada, qui mesurent les rendements agrégés des fonds figurant dans diverses catégories normalisées. Seuls sept des 44 indices ont augmenté pendant le mois, tous de 0,7 % ou moins, tandis que 12 des 37 indices perdants ont reculé de 2 % ou plus.

Faits saillants du rapport sur les rendements préliminaires de Morningstar pour février 2018 :

Les plus performants parmi les 44 Indices de fonds Morningstar Canada ont été ceux qui pistent les catégories à revenu fixe. Le plus performant fut l'Indice Morningstar Prêts à taux variable, en hausse de 0,7 % en février, tandis que les indices de fonds qui mesurent les rendements agrégés des fonds dans quatre autres catégories à revenu fixe ont affiché des hausses comprises entre 0,1 % et 0,3 %. Trois indices de fonds à revenu fixe ont terminé le mois en territoire négatif, le pire d'entre eux ayant été l'Indice Revenu fixe d'actions privilégiées, en baisse de 1 %.

Parmi les catégories de fonds d'actions, l'indice de fonds le plus performant a été Actions d'Asie-Pacifique, en baisse de 0,01 %, suivi par Actions de PME mondiales, en baisse de 0,04 %, et Actions de PME américaines, en baisse de 0,2 %.

Aux États-Unis, l'Indice S&P 500 a affiché un rendement total de -3,7 % en février, mais pour les investisseurs canadiens, les pertes ont été largement effacées par l'appréciation de 4,2 % du dollar américain par rapport à son homologue canadien, se soldant par une baisse de 0,6 % pour l'indice de fonds qui piste la catégorie Actions américaines. L'indice de fonds Actions mondiales, dont les fonds détiennent en moyenne plus de la moitié de leurs actifs aux États-Unis, ont suivi de près avec une baisse de 0,7 %, alors que l'indice de fonds qui piste la catégorie Actions européennes a reculé de 1,8 % pendant le mois.

Les indices de fonds les moins performants ont été ceux qui pistent les catégories Actions énergétiques, Actions de métaux précieux et Actions de ressources naturelles, perdant respectivement 7 %, 5,7 % et 5,3 %.

Comme ce fut le cas ces derniers mois, le secteur de l'énergie a continué de freiner le marché canadien, ce qui s'est reflété dans la performance des fonds d'actions canadiennes. L'Indice Morningstar Actions canadiennes a baissé de 2,8 %, alors que les quatre autres fonds d'actions canadiennes ont affiché des résultats allant de -2,2 % pour l'Indice Actions en majorité canadiennes, à -2,9 % pour l'Indice Actions canadiennes de revenu. Malgré la performance négative, les fonds d'actions canadiennes sont tout de même parvenus à surclasser l'Indice composé S&P/TSX, qui a affiché un rendement total de -3 %. Le fonds moyen de la catégorie Actions canadiennes détenait seulement 16,9 % de ses actifs dans le secteur de l'énergie, comparativement à 18,7 % pour l'indice, expliquant en partie ce surclassement.

Pour consulter le rapport complet des données de rendement préliminaires Morningstar des fonds canadiens pour février 2018, veuillez visiter https://goo.gl/imkhxW.





Les chiffres préliminaires de Morningstar Canada sur le rendement des fonds sont basés sur les changements de leur valeur liquidative par part au cours du mois, et n'incluent pas nécessairement les distributions de revenu de fin du mois. Les données finales sur le rendement seront publiées la semaine prochaine sur www.morningstar.ca.

