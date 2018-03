Invitation aux médias - Le Gouvernement du Québec procédera à une annonce concernant la Politique gouvernementale de prévention en santé







QUÉBEC, le 2 mars 2018 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, Mme Lucie Charlebois, en compagnie de M. Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Luc Fortin, ministre de la Famille, M. Laurent Lessard, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et M. Geoffrey Kelley, ministre responsable des Affaires autochtones, procédera à une annonce en lien avec la Politique gouvernementale de prévention en santé.

DATE : Le lundi 5 mars 2018



HEURE : 11 h 00



ENDROIT : Salle bleue Garderie éducative Juliette, Léa et Cie 6230, boulevard Décarie Montréal (Québec) H3X 2J9







Pour ceux qui souhaitent privilégier le transport en commun, veuillez noter que la station de métro Plamondon est la station la plus à proximité du lieu de cette annonce.

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie

Communiqué envoyé le 2 mars 2018 à 14:00 et diffusé par :