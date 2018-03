Autobus scolaires électriques - Le choix québécois est le choix environnemental







QUÉBEC, le 2 mars 2018 /CNW Telbec/ - Le porte-parole de l'opposition officielle en matière d'électrification des transports, Marc Bourcier, a présenté 5 mesures qui permettront d'électrifier l'ensemble des autobus scolaires du Québec d'ici 2030.

EN BREF

Le Parti Québécois fait le choix des autobus scolaires électriques québécois.

C'est le seul choix économique et environnemental logique; en plus, il mettra en valeur le savoir-faire québécois.

Nous proposons 5 mesures pour qu'en 2030, 100 % des autobus scolaires qui roulent au Québec soient électriques.

En point de presse, Marc Bourcier a détaillé les 5 mesures :

Bonifier le programme de soutien financier au déploiement des autobus scolaires électriques. Le gouvernement libéral a annoncé que le rabais unique accordé à l'achat d'un autobus scolaire entièrement électrique passera, entre 2018- 2019 et 2020-2021, de 125 000 $ à 105 000 $. Nous maintiendrons ce montant à 125 000 $.

2020-2021, de 125 000 $ à 105 000 $. Nous maintiendrons ce montant à 125 000 $. Réserver la prolongation des contrats de transport d'élèves de 5 à 8 ans aux autobus scolaires électriques. Sébastien Proulx a prolongé les contrats pour tous les types d'autobus scolaires, ce qui ne favorise en rien la transition.

Mettre en place un crédit énergétique d'Hydro-Québec pour réduire la facture d'électricité des opérateurs d'autobus scolaires électriques.

Mettre en oeuvre la technologie du « véhicule vers le réseau » ( vehicle-to-grid ou V2G), qui consiste à réinjecter l'électricité contenue dans les batteries d'un véhicule électrique dans le réseau électrique durant les périodes de stationnement ou de fortes demandes énergétiques. Au terme de la durée de vie d'un autobus, on aura revendu à Hydro-Québec une quantité d'électricité équivalente à sa valeur à neuf.

ou V2G), qui consiste à réinjecter l'électricité contenue dans les batteries d'un véhicule électrique dans le réseau électrique durant les périodes de stationnement ou de fortes demandes énergétiques. Au terme de la durée de vie d'un autobus, on aura revendu à Hydro-Québec une quantité d'électricité équivalente à sa valeur à neuf. Mettre en place des conditions favorisant la naissance de champions industriels québécois dans l'industrie du transport scolaire électrique.

Aux yeux du porte-parole, le transport scolaire est le créneau le plus adapté à une électrification complète, notamment en raison des courtes distances à parcourir et du temps disponible, entre les déplacements du matin et du soir, pour la recharge. « Notre vision, c'est de voir une première génération d'élèves québécois ne rouler qu'à l'électricité! », a?t?il confié.

« Au Parti Québécois, nous faisons le choix du virage vers les autobus scolaires électriques québécois. C'est le seul choix économique et environnemental logique. Si le gouvernement libéral voulait réellement appuyer la transition vers les transports électrifiés et appuyer le génie québécois, pourquoi a?t?il agi à leurs dépens en favorisant les autobus scolaires au diésel importés des États-Unis? Les mauvaises décisions du gouvernement libéral ont considérablement ralenti la transition vers les autobus scolaires électriques, en plus d'avoir facilité le travail des entreprises qui vendent des autobus au diésel », a conclu Marc Bourcier.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Communiqué envoyé le 2 mars 2018 à 14:00 et diffusé par :