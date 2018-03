Investissements routiers 2018-2020 - L'ACRGTQ accueille positivement la hausse des investissements







QUÉBEC, le 2 mars 2018 /CNW Telbec/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) accueille positivement la hausse de près 200 M$ des investissements routiers du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) pour 2018-2020 par rapport à 2017-2019.

Néanmoins, cette hausse ne comblera pas les besoins criants du réseau routier du Québec. En effet, l'état des routes peine à maintenir un niveau acceptable.

On se souviendra que de 2010 à 2013, le MTMDET investissait près de 4 MM$ par année qui avait comme impact une forte croissance annuelle de la qualité du réseau.

L'ACRGTQ est satisfaite que cette annonce arrive tôt en saison. On se rappellera qu'il s'agit d'une revendication de longue date de l'ACRGTQ qui souhaitait que les entrepreneurs soient en mesure de planifier leur saison des travaux tôt dans l'année.

L'ACRGTQ est impatiente de voir la ventilation des sommes selon les champs d'intervention, soit la conservation des chaussées, conservation des structures, l'amélioration du réseau routier et le développement du réseau routier.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs oeuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 600 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 35 000 salariés.

