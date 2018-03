Ontariovert lance l'exposition « Des rabais pour votre maison » pour aider les Ontariennes et les Ontariens à économiser de l'argent et à lutter contre le changement climatique







TORONTO, le 2 mars 2018 /CNW/ - Le Fonds pour un Ontario vert (Ontariovert) organise la toute première exposition Des rabais pour votre maison, une minimaison personnalisée qui démontre comment les Ontariennes et les Ontariens peuvent réduire leur empreinte carbone dans leur propre maison, grâce à des améliorations écologiques et à des rabais leur permettant d'économiser de l'argent. L'exposition Des rabais pour votre maison s'arrêtera à Evergreen Brick Works à Toronto du 2 au 4 mars, puis au National Home Show du 9 au 18 mars.

Lancé en août 2017, Ontariovert est un organisme provincial sans but lucratif ayant pour but de lutter contre le changement climatique. Cet hiver, il s'est associé à l'animatrice de télévision et spécialiste de la rénovation Kate Campbell, afin de créer l'exposition Des rabais pour votre maison et démontrer de façon marquante comment les propriétaires de maison de l'Ontario peuvent profiter des rabais offerts par Ontariovert, pour apporter des améliorations à leur maison tout en économisant et en contribuant à lutter contre le changement climatique.

« L'exposition Des rabais pour votre maison montre que même les petites améliorations apportées par les propriétaires à leur maison peuvent avoir un effet important », explique Parminder Sandhu, président du conseil d'administration et chef de la direction intérimaire du Fonds pour un Ontario vert. « En apportant ces changements dans le cadre du Programme de remises Ontariovert, les Ontariennes et les Ontariens prennent en main la lutte contre le changement climatique, réduisent leur empreinte carbone et économisent. »

Les propriétaires de maison de l'Ontario peuvent facilement déterminer les rabais auxquels ils ont accès grâce au site ontariovert.ca, un guichet unique qui présente tous les rabais offerts en fonction du code postal du propriétaire. L'exposition Des rabais pour votre maison présentera d'une façon créative et attrayante les rabais suivants :

Obtenez un rabais pouvant atteindre 7 200 $ pour l'amélioration de l'isolation (greniers et murs).

Obtenez un rabais pouvant atteindre 100 $ pour l'étanchéisation de votre habitation.

Obtenez un rabais pouvant atteindre 5 000 $ à l'achat de fenêtres à haut rendement.

Obtenez un rabais pouvant atteindre 5 800 $ à l'achat d'une thermopompe à air.

Obtenez un rabais pouvant atteindre 100 $ à l'achat d'un thermostat intelligent.

« J'ai été très contente de participer à l'exposition Des rabais pour votre maison. La cause de l'environnement me passionne énormément, et je cherche toujours de nouvelles façons de construire de façon écologique et de réduire mon empreinte carbone », a affirmé Kate Campbell, animatrice à la télévision et spécialiste de la rénovation domiciliaire. « Lorsque vous entreprenez un projet de rénovation dans votre maison, je vous encourage à visiter le site ontariovert.ca et à voir comment vous pouvez obtenir des rabais et apporter des améliorations à l'efficacité énergétique de votre maison. »

L'exposition Des rabais pour votre maison s'arrêtera à Evergreen Brick Works du vendredi 2 mars au dimanche 4 mars. Au cours de la fin de semaine, le public sera invité à visiter la minimaison personnalisée et à discuter avec le représentant du programme Ontariovert pour en savoir davantage sur les rabais. Pour obtenir plus de renseignements sur le Fonds pour un Ontario vert, veuillez consulter le site ontariovert.ca.

À propos d'Ontariovert

Le Fonds pour un Ontario vert est un organisme provincial sans but lucratif, qui investit les recettes du marché du carbone de l'Ontario dans des mesures de lutte contre le changement climatique, et qui aide les gens et les entreprises à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à utiliser des technologies plus propres pour alimenter en énergie leur maison et leur lieu de travail.

