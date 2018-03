GFL fait l'acquisition de Smithrite Disposal et de Carney's Waste Systems







TORONTO, le 1er mars 2018 /CNW/ - GFL Environmental Inc. (« GFL ») a annoncé aujourd'hui la clôture de l'acquisition de Smithrite Disposal et de Carney's Waste Systems. Smithrite et Carney's sont les principaux fournisseurs de services de gestion de déchets solides indépendants en Colombie?Britannique, offrant des services de collecte, de transport, de gestion et de traitement de déchets alimentaires, de déchets recyclables et de déchets solides à des clients municipaux, commerciaux et industriels situés dans le Lower Mainland, la Fraser Valley, la région de l'intérieur de la Colombie?Britannique et le corridor « Sea?to?Sky » en Colombie?Britannique. L'acquisition vient compléter et enrichir les activités existantes de GFL en Colombie Britannique liées aux déchets liquides et solides. Gordon Smith, fils des fondateurs de Smithrite Disposal, Ascher et Irene Smith, continuera de travailler auprès de GFL afin d'assurer l'intégration des entreprises et de faire croître l'entreprise issue du regroupement.

Patrick Dovigi, fondateur et chef de la direction de GFL, a déclaré : « Le succès de Smithrite, sous la direction de Gordon Smith, et le fondement même de la croissance de GFL reposent tous les deux sur la satisfaction de la clientèle. Le regroupement de nos deux entreprises nous permettra de fournir encore plus de solutions environnementales et durables à nos clients. Nous sommes convaincus que l'engagement commun de nos employés envers un service à la clientèle d'excellence facilitera l'intégration de nos services. Nous nous réjouissons de l'arrivée de Gordon et de plus de 300 employés de Smithrite et de Carney's dans l'équipe de GFL. »

Gordon Smith, président de Smithrite et de Carney's, a déclaré : « Lorsque mon père et ma mère ont démarré l'entreprise Smithrite en 1947, ils étaient inspirés par les valeurs fondamentales que sont l'ardeur au travail et la satisfaction du client, valeurs qui nous guident depuis plus de 70 ans. GFL partage ces mêmes valeurs. En rejoignant l'équipe de GFL, nous augmentons notre capacité à répondre aux besoins des communautés et des clients que nous desservons, et nous offrons de nouvelles occasions aux employés de Smithrite et de Carney's. »

À propos de GFL Environmental Inc.

Établie à Toronto, en Ontario, GFL est une société de services environnementaux diversifiés offrant une gamme complète de services de gestion de déchets solides, d'infrastructure et d'assainissement des sols, et de services de gestion de déchets liquides par l'intermédiaire de sa plateforme d'installations situées à travers le Canada et dans le sud?est du Michigan. GFL compte plus de 5 000 employés et offre une vaste gamme de services environnementaux à plus de 60 000 clients commerciaux et industriels ainsi que des services de collecte de déchets solides à plus de 2,3 millions de ménages.

Information prospective

Le présent communiqué pourrait renfermer de l'information prospective concernant notamment l'intégration et la complémentarité stratégique de Smithrite et de Carney's aux activités existantes de GFL, les avantages tirés de cette acquisition ainsi que le rendement de GFL et les services offerts par GFL après la réalisation de l'acquisition. Cette information prospective est fondée sur certaines hypothèses et analyses faites par GFL à la lumière de son expérience et de sa perception de la situation actuelle et de l'évolution prévue ainsi que sur d'autres facteurs qu'elle estime appropriés dans les circonstances. Toutefois, le fait que les résultats, le rendement ou les réalisations réels soient ou non conformes aux attentes et aux prédictions de GFL est assujetti à la conjoncture du marché et à bon nombre de risques et d'incertitudes, connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats et attentes prévus par GFL.

