La Banque Nationale de nouveau parmi les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada







MONTRÉAL, le 2 mars 2018 /CNW Telbec/ - La Banque Nationale est fière de faire partie pour une 8e année consécutive du palmarès Les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada, compilé par la firme Mediacorp Canada. Ce concours prestigieux récompense les entreprises canadiennes qui se distinguent par leur capacité à créer un milieu de travail inclusif et diversifié.

Faits saillants

La Banque compte dans ses équipes des employés issus de quelque 70 pays.

Des employés membres du réseau interne IDÉO - destiné à la communauté LGBT et alliés - de la Banque Nationale se sont impliqués dans les festivités de Fierté Canada à Moncton , Québec, Montréal et Toronto .

à , Québec, Montréal et . La Banque a réalisé une réflexion sur l'impact des biais inconscients sur la gestion des talents et a débuté le déploiement d'ateliers sur le sujet auprès de dirigeants et de professionnels en ressources humaines.

La représentation féminine à la direction, qui s'élève à 38 %, compte parmi les plus grandes au Canada . En 2017, l'organisme La Gouvernance au féminin a reconnu les efforts de la Banque soutenant l'avancement des femmes en lui décernant la Certification Parité, niveau Or.

. En 2017, l'organisme La Gouvernance au féminin a reconnu les efforts de la Banque soutenant l'avancement des femmes en lui décernant la Certification Parité, niveau Or. Avec AllôCanada, un service d'accompagnement qui simplifie l'établissement des nouveaux arrivants ici, la Banque élargi encore davantage son engagement envers la diversité.

Lien connexe

https://content.eluta.ca/top-employer-national-bank (disponible en anglais seulement)

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 251 milliards de dollars au 31 janvier 2018, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 21 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

SOURCE Banque Nationale du Canada

Communiqué envoyé le 2 mars 2018 à 12:35 et diffusé par :