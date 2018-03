15e édition de la Nuit blanche à l'hôtel de ville - La population montréalaise conviée à créer une murale collective dans une ambiance visuelle et musicale unique







MONTRÉAL, le 2 mars 2018 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de sa 15e participation à la Nuit blanche, qui aura lieu le samedi 3 mars sous le thème (re)MIX, l'hôtel de ville propose une expérience unique et gratuite réunissant les arts visuels et les arts numériques, en partenariat avec l'organisme MU et la Société des arts technologiques (SAT).

Dès 21 h et jusqu'à 1 h du matin, les visiteurs qui franchiront les portes de l'hôtel de ville participeront à la création d'une murale collective évoquant les armoiries de la ville, en collaboration avec les artistes-médiateurs de MU. En parallèle, des artistes de la SAT donneront vie à l'oeuvre grâce à des projections et des performances musicales. Également pour l'occasion, la salle du conseil sera accessible et expliquée par des guides professionnels.

« Notre programmation pour la Nuit blanche proposera dans le magnifique hall de l'hôtel de ville un mix musical et visuel surprenant qui évoquera à la fois le caractère novateur de Montréal et ses valeurs démocratiques. Cette soirée sera d'autant plus magique grâce à la collaboration de deux organisations phares du milieu culturel qui contribuent à faire de Montréal une métropole avant-gardiste, tournée vers ses citoyennes et citoyens », déclare la présidente du conseil de ville, Mme Cathy Wong.

Rappelons que MU a pour mission d'embellir Montréal en réalisant des murales ancrées dans les communautés locales et qui font vivre l'art au quotidien. L'organisme, dont la création de la première murale remonte en 2007, a créé depuis 80 murales d'envergure et plus d'une centaine de projets communautaires dans une quinzaine de quartiers montréalais.

La SAT est une organisation à but non lucratif reconnue sur la scène internationale pour son rôle actif et précurseur dans le développement des technologies immersives et de la réalité virtuelle. C'est aussi un centre d'artistes, de recherche et de formation en art numérique qui joue un rôle majeur dans la formation d'une nouvelle génération d'artistes à l'ère numérique.

Coordonnées

Hôtel de Ville

275, rue Notre-Dame Est

Montréal (Québec) H2Y 1C6

Rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite : 510, rue Gosford et place Vauquelin. Information: Par téléphone au 311 ou 514 872-0311 (de l'extérieur de Montréal) ou par courriel à presidenceduconseil@ville.montreal.qc.ca.

SOURCE VILLE DE MONTREAL - BUREAU DE LA PRESIDENCE DU CONSEIL MUNICIPAL

Communiqué envoyé le 2 mars 2018 à 12:38 et diffusé par :