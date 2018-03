Accord annonce les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2017







TORONTO, le 1er mars 2018 /CNW/ - Accord Financial Corp. (TSX : ACD) a publié aujourd'hui ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice clos le 31 décembre 2017. Les données financières présentées dans le présent communiqué sont exprimées en dollars canadiens et ont été préparées en conformité avec les Normes internationales d'information financière (« IFRS »).



SOMMAIRE DES RÉSULTATS FINANCIERS







Trimestre clos le 31 décembre Exercice clos le 31 décembre

2017 2016 2017 2016

$ $ $ $ Moyenne des ressources engagées (en millions) 226 157 181 150 Produits d'exploitation (en milliers) 9 935 7 722 31 409 28 523 Bénéfice net attribuable aux actionnaires (en milliers) 2 433 2 210 6 010 6 566 Bénéfice net ajusté (en milliers) (note) 2 903 2 362 7 005 7 675 Bénéfice par action ordinaire (de base et dilué) 0,29 0,27 0,72 0,79 Bénéfice ajusté par action ordinaire (de base et dilué) 0,35 0,28 0,84 0,92 Valeur comptable par action (au 31 décembre)



9,20 $ 9,11 $

La Société a affiché une croissance record, sur douze mois, des ressources engagées. À la fin de l'exercice, les ressources engagées ont atteint un sommet record. Au quatrième trimestre, des produits records ont aussi été enregistrés. « Il est remarquable d'atteindre de nouveaux jalons en cette quarantième année d'existence », a affirmé Tom Henderson, président et chef de la direction de la Société.

Les produits ont augmenté de 10 % pour s'établir à 31 409 000 $ en 2017, comparativement à 28 523 000 $ en 2016, en raison de la hausse des ressources engagées. Des produits totalisant 1 860 000 $ sont également inclus pour BondIt Media Capital (« BondIt ») et Accord CapX (« CapX ») à partir de la date de leur acquisition.

En 2017, le bénéfice net attribuable aux actionnaires (« bénéfice net des actionnaires ») a reculé pour s'établir à 6 010 000$, comparativement à 6 566 000 $ en 2016, principalement en raison de la hausse de la provision pour pertes, de la charge d'intérêts et des charges d'acquisition d'entreprises. La provision pour pertes de 2 898 000 $ (963 000 $ en 2016) a subi l'incidence négative de la radiation d'un prêt douteux totalisant 2 021 000 $. En outre, comme la Société a augmenté ses provisions pour pertes afin de soutenir la hausse de ses ressources engagées, l'affectation aux réserves hors trésorerie a augmenté de 708 000 $, pour s'établir à 550 000 $ (recouvrement de 158 000 $ en 2016). Le bénéfice par action ordinaire (« BPA ») a fléchi, se fixant à 0,72 $ comparativement à 0,79 $ à l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté a diminué pour s'établir à 7 005 000 $ en 2017, comparativement à 7 675 000 $ à l'exercice précédent. Le BPA ajusté a baissé et s'est fixé à 0,84 $, comparativement à 0,92 $ à l'exercice précédent. La valeur comptable a atteint un niveau record de 9,20 $ par action à la fin de l'exercice.

Les produits ont augmenté de 29 % pour atteindre un montant record de 9 935 000 $ au quatrième trimestre de 2017, comparativement à 7 722 000 $ en 2016; ces produits incluent ceux de BondIt et de CapX totalisant 1 253 000 $.

Le bénéfice net des actionnaires a augmenté de 10 % pour s'établir à 2 433 000 $ au quatrième trimestre de 2017, comparativement à 2 210 $ en 2016. Le bénéfice net a principalement augmenté en raison de la hausse des produits. Le BPA a augmenté pour s'établir à 0,29 $, comparativement à 0,27 $ à l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté a totalisé 2 903 000 $, comparativement à 2 362 000 $ au quatrième trimestre de 2016. Le BPA ajusté a augmenté de 25 %, s'établissant à 0,35 $, comparativement à 0,28 $ au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Appelé à commenter les résultats de 2017, le président et chef de la direction de la société, M. Tom Henderson, a fait les observations suivantes : « Nos ressources engagées ont augmenté pour atteindre 220 M$ au 31 décembre 2017, ce qui représente une hausse de 58 % comparativement à il y a un an. C'est avec plaisir que j'affirme que cette hausse touche toutes les unités de prêt, et inclut l'apport de BondIt et de CapX, les deux nouvelles sociétés exceptionnelles d'Accord. Bien que nos résultats financiers de 2017 aient été touchés par une importante radiation, ils sont très satisfaisants et commencent à bénéficier de cette croissance. Au quatrième trimestre, des produits records de 9,9 M$ ont été enregistrés, et le bénéfice net ajusté a crû de 25 % pour s'établir à 0,35$. » Toujours selon M. Henderson : « C'est avec plaisir que je confirme que nous avons mené à terme, dans la seconde moitié de 2017, les acquisitions annoncées des sociétés américaines BondIt et CapX. Je suis ravi et flatté que ces sociétés aient choisi de se joindre à la famille Accord. Gérées par une équipe de direction talentueuse et ayant un fort esprit d'initiative, ces sociétés auront une incidence positive sur Accord. Les résultats financiers de la Société en témoigneront à terme. »

À propos d'Accord Financial Corp.

Accord Financial Corp. est une société de services financiers nord-américaine de premier plan qui offre des solutions de fonds de roulement distinctives à des entreprises d'un océan à l'autre. Les programmes de financement flexibles d'Accord couvrent toute la gamme des solutions de financement reposant sur l'actif, de l'affacturage au financement de stocks, en passant par le crédit-bail d'équipement, le financement commercial, du cinéma et des médias. Depuis 40 ans, Accord aide les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie et à tirer le meilleur parti des occasions financières tout en conservant leurs liquidités.

Remarque : Mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers de la Société ont été préparés en conformité avec les IFRS. La Société utilise diverses autres mesures financières pour surveiller son rendement; elle est d'avis que ces mesures peuvent être utiles aux investisseurs désireux d'évaluer le rendement opérationnel de la Société et sa situation financière. Ces mesures peuvent ne pas avoir de définitions ou de méthodes de calcul normalisées aux termes des IFRS pour assurer l'uniformité entre les sociétés utilisant ces mesures; elles sont donc considérées comme des mesures non conformes aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS qui sont utilisées dans le présent communiqué sont les suivantes :

1) Le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté. La Société calcule ces mesures à partir des montants présentés dans ses états financiers préparés conformément aux IFRS. Le bénéfice net ajusté comprend le bénéfice net des actionnaires avant la rémunération à base d'actions, les charges d'acquisition d'entreprises (les frais de transaction et d'intégration et l'amortissement des actifs incorporels) et les charges de restructuration. Le BPA ajusté correspond au bénéfice net ajusté, divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de la période. La direction est d'avis que le bénéfice net ajusté est une mesure du rendement opérationnel plus appropriée, parce qu'il exclut les éléments sans lien avec les activités opérationnelles poursuivies. Le tableau ci-dessous présente un rapprochement du bénéfice net de la Société et du bénéfice net ajusté :



Trimestre clos le 31 décembre Exercice clos le 31 décembre

2017 2016 2017 2016

(en milliers de dollars) (en milliers de dollars) (en milliers de dollars) (en milliers de dollars) Bénéfice net des actionnaires 2 433 2 210 6 010 6 566 Ajustements, après impôt :









Rémunération à base d'actions 45 43 188 189

Charges d'acquisition d'entreprises 413 94 685 375

Charges de restructuration 12 15 122 545 Bénéfice net ajusté 2 903 2 362 7 005 7 675

2) Valeur comptable par action - la valeur comptable correspond aux capitaux propres et est la même que la valeur de l'actif net (calculée comme le total des actifs moins le total des passifs) de la Société moins la participation ne donnant pas le contrôle. La valeur comptable d'une action est la valeur comptable divisée par le nombre d'actions ordinaires en circulation à une date donnée.

3) Les ressources engagées sont les effets financiers à recevoir et les prêts de la Société, soit une mesure IFRS. La moyenne des ressources engagées est la moyenne des effets financiers à recevoir et des prêts, calculés pour une période donnée.

