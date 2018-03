Restaurants Canada accueille Lauren van den Berg à titre de nouvelle vice-présidente nationale







TORONTO, 02 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est avec grand plaisir que nous annonçons l'arrivée d'un nouveau membre au sein de l'équipe de Restaurants Canada : Lauren van den Berg a accepté le rôle de vice-présidente nationale, Affaires gouvernementales. Elle remplace Joyce Reynolds, qui prend sa retraite après 39 années au service de l'association.



Dans son nouveau rôle, Lauren dirigera notre service de défense des droits et élaborera des stratégies novatrices en matière d'affaires gouvernementales afin de promouvoir et de rehausser le profil de Restaurants Canada auprès des intervenants du gouvernement et de l'industrie.

Lauren possède une vaste expérience en direction des affaires publiques, acquise auprès des secteurs public, privé et sans but lucratif. Son expertise dans les domaines des relations gouvernementales, des affaires publiques et des communications stratégiques nous seront d'une aide précieuse pour relever les défis liés aux politiques gouvernementales auxquelles est confrontée notre industrie. Elle a oeuvré longtemps auprès d'organismes associatifs et a fait ses preuves lorsqu'il s'agit de bâtir et de rehausser l'image et la marque d'associations nationales sans but lucratif au moyen de stratégies de communication et d'affaires gouvernementales axées sur la création de valeur pour les membres.

« Nous sommes enchantés que Lauren se joigne à notre équipe, déclare Shanna Munro, présidente-directrice générale de Restaurants Canada. Grâce à son expérience reconnue au sein d'associations professionnelles nationales, elle fera très certainement un apport précieux à Restaurants Canada et à ses membres. Son approche visionnaire et proactive pour créer un climat de confiance et établir des partenariats et des alliances stratégiques auprès des principaux influenceurs contribuera à faire entendre la voix de notre industrie au sein de l'écosystème. »

Avant de se joindre à Restaurants Canada, Lauren a occupé des postes cadres auprès de la firme Counsel Public Affairs ainsi que de l'Association canadienne de l'industrie de la chimie, où elle a fait avancer des dossiers déterminants pour la compétitivité et la croissance des entreprises membres auprès de tous les ordres de gouvernement. Elle a en outre agi à titre d'agente de liaison canadienne pour le Centre d'analyse politique et militaire de l'Institut Hudson, un organisme basé à Washington.

Lauren est titulaire d'une maîtrise en Politiques et administration publiques de l'Université Carleton ainsi que d'un baccalauréat spécialisé en Sciences politiques et en Économie de l'Université McGill.

Nous sommes ravis que Lauren ait décidé de se joindre à l'équipe de Restaurants Canada et lui souhaitons la plus chaleureuse des bienvenues!

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3c4f8980-7991-4134-878b-8fb4f641223c

Contact information:



David Lefebvre

dlefebvre@restaurantscanada.org

613 325-3298



Andrew Speller

aspeller@restaurantscanada.org

416-649-4254

Communiqué envoyé le 2 mars 2018 à 12:33 et diffusé par :