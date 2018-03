Invitation aux médias - Annonce des projets retenus pour la région de la Montérégie dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions







LA PRAIRIE, QC, le 2 mars 2018 /CNW Telbec/ - Au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, la députée de Soulanges, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Lucie Charlebois, invite les représentants des médias à une conférence de presse qui aura lieu le 6 mars prochain.

Pour l'occasion, elle sera accompagnée du député de La Prairie, M. Richard Merlini, du président de la Table de concertation des préfets de la Montérégie, préfet de la MRC Les Jardins-de-Napierville et maire du Canton de Hemmingford, M. Paul Viau, et du préfet de la MRC de Roussillon et maire de la ville de Saint-Constant, M. Jean-Claude Boyer.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Mardi, le 6 mars 2018



Heure : 14 h



Lieu : Centre multifonctionnel Guy-Dupré

Salle Rosaire-Circe

500, rue Saint-Laurent,

La Prairie (Québec) J5R 5X2

