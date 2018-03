Randstad Canada lance Mission Hack, son premier championnat national de hackathon







Autour d'un thème futuriste, Mission Hack invite les développeurs de tout le Canada à tirer profit de la technologie et à repenser les interactions humaines pour donner forme à la Nouvelle Terre.

MONTRÉAL, le 2 mars 2018 /CNW Telbec/ - Randstad Canada, chef de file canadien en matière de services de dotation de personnel, de recrutement et de RH, a le plaisir d'inviter des participants à travers tout le pays à participer à Mission Hack, le premier championnat national de hackathon organisé par Hackworks Inc. en collaboration avec Intact Corporation financière. Mission Hack se tiendra dans plusieurs villes; Toronto ce wekeend (du 2 au 4 mars), Vancouver (du 16 au 18 mars) et Montréal (du 6 au 8 avril) afin de démontrer de manière amusante et créative le talent et la polyvalence des développeurs canadiens.

Conçu pour les spécialistes en technologie qui veulent repousser les limites de leur imagination, Mission Hack offre l'occasion de présenter de nouvelles idées à propos du futur. Les participants pourront utiliser la technologie de leur choix pour créer un prototype de solution pour l'un des quatre défis proposés : ambition humaine, nouvelle économie, infrastructure et communauté en santé.

« L'économie est devenue très axée sur le numérique et les hautes technologies; les compétences uniques de développeurs y sont très recherchées par pratiquement toutes les entreprises, tous secteurs confondus. C'est avec fierté que nous lançons le premier championnat de hackathon qui s'aligne parfaitement avec notre nouvelle identité de marque, l'humain en tête: garder les yeux vers l'avenir, tirer pleinement profit de ce que les nouvelles technologies ont à offrir tout en nourrissant et en favorisant les interactions humaines et le plein potentiel de chacun », affirme Carolyn Levy, présidente Randstad Technologies.

« Cette initiative représente une occasion unique d'encourager les développeurs à travers le Canada à repenser la façon dont nous pouvons répondre aux besoins et aux attentes des clients », a déclaré Mathieu Lamy, premier vice-président exécutif et chef de l'exploitation d'Intact Corporation financière. « C'est une période excitante pour les entreprises canadiennes, car nous cherchons de nouvelles façons de tirer parti de la technologie et d'attirer les meilleurs talents qui nous aideront à offrir des expériences plus rapides, plus simples et meilleures à nos clients. »

Histoire futuriste

L'Organisation Internationale pour l'Exploration Galactique (OIEG) vient de confirmer la découverte d'une planète encore plus semblable à la Terre que la lune de Saturne, Enceladus. Grâce à un accord inouï et inattendu entre les Nations Unies, le Forum économique mondial et tous les gouvernements des pays du G8, le financement nécessaire pour envoyer un groupe de 80?000 colons pour établir la colonie de la Nouvelle Terre est maintenant accessible.

Le Projet Colonisation permettra ainsi de faire rayonner le génie humain.

Défis hors du commun

Mission Hack permet aux participants de soumettre leur candidature pour faire partie du Projet Colonisation et ainsi devenir eux-mêmes architectes de la Nouvelle Terre. Pour gagner jusqu'à 10?000 $ en prix, les candidats devront créer une technologie prototype qui résout un problème de la vie quotidienne sur la Nouvelle Terre dans une des quatre catégories :

Ambition humaine : La Nouvelle Terre offrira une occasion unique de redéfinir l'éducation, le travail et la gestion de l'information. Les participants devront construire une solution qui met à profit à la fois l'ambition humaine et le potentiel infini de la technologie.

Nouvelle économie : Le Projet Colonisation demandera un partage et une gestion des ressources totalement différents de ce qu'on connaît jusqu'à présent. Les participants devront créer un outil qui permettra de définir comment ces éléments prendront forme.

Infrastructure : Le Projet Colonisation établira les fondements d'une société colonisatrice en pleine croissance. Créer des systèmes évolutifs conçus avec des technologies de pointe est donc essentiel afin de s'assurer que l'infrastructure est adéquate pour la Nouvelle Terre. Les participants devront proposer une solution pouvant faire partie de cette infrastructure.

Communauté en santé : Les défis que représentent le vieillissement et les maladies chroniques peuvent compliquer grandement la contribution sociale de la population. Les participants devront créer des outils qui feront la promotion de la santé personnelle et faciliteront des interactions saines au sein de la communauté.

Pour obtenir davantage d'information sur Mission Hack ou pour y participer, visitez www.missionhack.ca.

À propos de Randstad Canada

Randstad Canada est le chef de file en placement de personnel, en recrutement et en solutions RH. Nous excellons à jumeler des candidats exceptionnels et des entreprises hors pair dans des secteurs aussi variés que les services financiers, la fabrication, les télécommunications, les technologies de l'information, l'énergie et les services gouvernementaux. Nous aidons les meilleurs employeurs au Canada à atteindre leurs buts en leur donnant un meilleur accès au talent, la ressource la plus importante. Pour obtenir davantage d'information, visitez notre site Web : randstad.ca

À propos de Hackworks

Hackworks stimule l'innovation corporative, sociale et industrielle à travers des hackathons, des ateliers et des bootcamps. Avec une expérience de production de hackathons communautaires depuis 2011, l'équipe de Hackworks a aidé à lancer de nombreux produits, entreprises et carrières. Hackworks est un leader dans l'utilisation du modèle de hackathon pour aider les clients à créer des cultures favorables à l'innovation, à former les employés à adopter le changement avec audace et à engager les communautés technologiques pour combler les lacunes en matière d'innovation et de talents. Que ce soit pour planifier un hackathon de 15 ou 1500, Hackworks fournit des solutions personnalisées et des mises en place parfaites.

SOURCE Randstad Canada

Communiqué envoyé le 2 mars 2018 à 10:39 et diffusé par :