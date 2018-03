Le Gouvernement du Québec va de l'avant avec le projet de modernisation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont







MONTRÉAL, le 2 mars 2018 /CNW Telbec/ - À l'instar des récentes annonces faites pour la construction du Centre hospitalier de Vaudreuil-Soulanges ainsi que pour la modernisation de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval et afin d'offrir aux usagers du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Est-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS) des infrastructures de santé et académiques de la meilleure qualité possible, le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, annonce aujourd'hui que le projet de modernisation des installations de soins de santé, d'enseignement et de recherche de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR) est inscrit au Plan québécois des infrastructures (PQI) comme « projet à l'étude », ce qui permet d'amorcer la production de son dossier d'opportunité.

Le projet consiste en une reconstruction de la majorité des bâtiments de l'hôpital, en deux pôles distincts. Le premier pôle concentrerait les services de soins de santé au sein d'un même ensemble, tandis que le second regrouperait toutes les activités de recherche. Les nouveaux édifices accueilleraient davantage de lits, répartis dans des chambres individuelles. Le coût global du projet est évalué autour de 1,8 milliard de dollars, et sera précisé dans le cadre de l'élaboration du dossier d'opportunité.

Citations :

« Ce projet majeur s'inscrit dans nos efforts des dernières années pour doter le Québec d'infrastructures de santé nettement plus modernes et optimisées pour mieux répondre aux besoins actuels de notre société. Les travaux envisagés permettront, à terme, d'offrir aux usagers du CIUSSS un environnement de soins et d'enseignement des plus moderne et convivial, en plus de léguer aux prochaines générations un centre de recherche de pointe qui contribuera à consolider notre notoriété scientifique à l'échelle internationale. »

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis heureux que ce vaste projet puisse entreprendre sa phase de démarrage avec l'appui du gouvernement. L'avancement de ce projet démontre que nous sommes déterminés à améliorer la qualité et l'accessibilité des soins offerts à la population montréalaise, particulièrement ceux de l'Est de Montréal. Nos décisions à cet égard sont fondées sur les besoins concrets de la communauté, de même que sur une volonté de développer le plein potentiel de notre expertise en recherche. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

Faits saillants :

L'élaboration du dossier d'opportunité permettra de préciser les paramètres ainsi que de finaliser le montage financier. Un montant de 25 M$ est prévu pour la réalisation de cette étape et de l'ensemble des études requises.

L'objectif est de construire un complexe hospitalier aux normes actuelles. Il sera beaucoup plus complet et fonctionnel. En plus des installations cliniques, le concept global inclura un centre intégré de cancérologie, un centre du savoir, un centre d'ophtalmologie et un centre de recherche. Les installations futures permettront de mieux intégrer les activités de recherche et d'enseignement, d'augmenter la capacité de l'offre des soins ambulatoires, et d'offrir aux patients des chambres privées et spacieuses comptant un plus grand nombre de lits de courte durée.

