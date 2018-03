La redynamisation de la rue Notre-Dame se poursuit avec l'ouverture du Marché Station Angus







MONTRÉAL, le 2 mars 2018 /CNW Telbec/ - M. Robert Beaudry, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable du développement économique et commercial, ainsi que des relations gouvernementales, et Mme Maja Vodanovic, mairesse de l'arrondissement de Lachine, ont inauguré, en présence de partenaires et de commerçants de la rue Notre-Dame, le nouveau commerce, Marché Station Angus. Épicerie fine au décor industriel chic rappelant l'effervescence des stations de train d'antan, Marché Station Angus fait partie des entreprises de la rue Notre-Dame qui bénéficient de subventions du PRAM-Commerce de la Ville de Montréal et de Renouveau Notre-Dame financé par l'arrondissement de Lachine.

« Le Marché Station Angus est un symbole de la revitalisation de la rue Notre-Dame et nous sommes très heureux d'offrir aux Lachinois un lieu de rencontre intéressant offrant des produits de qualité à proximité des familles. Aussi, il contribuera à renforcer l'offre du Marché public de Lachine, le plus vieux marché de Montréal », affirme Maja Vodanovic, mairesse de l'arrondissement de Lachine.

L'Association centre-ville de Lachine (ACVL) accueille également avec joie cette nouvelle entreprise dans ce secteur de Lachine. «L'arrivée de Marché Station Angus dans la rue Notre-Dame apporte un nouveau souffle dans le quartier. Il se joint à des commerçants soucieux d'offrir des produits et des services diversifiés et de qualité aux Lachinois », souligne sa présidente, Janie St-Pierre.

PRAM-Commerce à Lachine et Renouveau Notre-Dame

Dans la stratégie de revitalisation de la rue Notre-Dame, PRAM-Commerce de la Ville de Montréal offre programme de subventions aux commerçants et aux propriétaires d'immeubles de la rue Notre-Dame, entre la 6e et la 19e Avenue, pour la rénovation de leurs façades et de leur aménagement intérieur.

Quant à Renouveau Notre-Dame, il vise à soutenir et appuyer l'implantation de nouvelles entreprises commerciales dans cette rue à Lachine. Ce programme de l'arrondissement offre un soutien financier et technique complet aux entreprises qui viennent s'installer dans la rue Notre-Dame, entre la 6e et la 19e Avenue. Deux types d'aide financière sont offerts : les bourses et le sociofinancement. La gestion du programme a été confiée à PME Montréal West-Island.

