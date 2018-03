Budget de 2018 : un projet de loi historique en matière d'équité salariale aidera à éliminer la disparité salariale entre les sexes







WINNIPEG, le 2 mars 2018 /CNW/ - Une classe moyenne forte repose sur un marché du travail où les femmes et les hommes ont des chances réelles et égales de réussir. Lorsque les femmes canadiennes peuvent compter sur une rémunération égale pour un travail de valeur égale, notre économie s'en trouve plus forte, les familles prospèrent et les collectivités s'épanouissent.

C'est pour cette raison que, dans son budget de 2018, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il présentera cette année une loi proactive sur l'équité salariale pour les travailleurs des secteurs sous réglementation fédérale. On estime qu'à elle seule, cette loi pourrait permettre de faire passer la disparité salariale entre les sexes de 88,1 cents à 90,7 cents dans le secteur privé sous réglementation fédérale seulement. Cette mesure s'inscrit dans l'engagement du gouvernement du Canada à éliminer les obstacles à l'égalité des sexes en matière d'éducation, d'emploi et d'entrepreneuriat, de sorte que les femmes et les filles puissent contribuer au succès et à la prospérité du Canada et en profiter.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, était à la Chambre de commerce de Winnipeg pour souligner le dépôt du budget de 2018 et pour discuter des façons dont la loi proactive sur l'équité salariale peut aider à éliminer la disparité salariale entre les sexes.

Au cours des prochains mois, le gouvernement poursuivra ses consultations auprès des employeurs, des travailleurs et d'autres intervenants afin de garantir que l'équité salariale sera appliquée de façon juste et efficace.

Bien que la loi proactive sur l'équité salariale soit un outil important pour éliminer la disparité salariale entre les sexes, elle doit s'inscrire dans le cadre d'un vaste ensemble de mécanismes d'intervention qui comprend les investissements du gouvernement dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, le financement de meilleures possibilités de formation et d'apprentissage, des congés parentaux plus souples, la transparence salariale et la nomination de femmes compétentes et talentueuses dans des postes de direction.

« En faisant de nouveaux investissements et en lançant de nouvelles initiatives visant à garantir que les femmes et les filles ont les compétences et les possibilités nécessaires pour réussir, le gouvernement bâtit une économie plus forte, qui est avantageuse pour tous les Canadiens. Le gouvernement sait qu'un salaire égal pour un travail de valeur égale n'est pas seulement la bonne chose à faire, mais c'est aussi la chose intelligente à faire pour faire croître notre économie. C'est pourquoi le budget de 2018 prévoit l'adoption d'une loi proactive sur l'équité salariale dans les milieux de travail sous réglementation fédérale. Le fait d'offrir aux femmes des possibilités économiques égales et de leur permettre de participer pleinement au marché du travail stimulera l'innovation et soutiendra la classe moyenne. »

- L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

