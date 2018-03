Journée internationale des données ouvertes - La Ville de Montréal publie l'inventaire de ses données et fait appel à la société civile pour prioriser les prochaines libérations







MONTRÉAL, le 2 mars 2018 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée internationale des données ouvertes qui aura lieu demain, célébrée dans plusieurs pays, le responsable de la ville intelligente, des technologies de l'information et de l'innovation au comité exécutif, François William Croteau, et la responsable de la transparence, de la démocratie, de la gouvernance et de la vie citoyenne au comité exécutif, Laurence Lavigne Lalonde, souhaitent souligner le potentiel démocratique et économique que représentent les données ouvertes. La Ville annonce du coup la publication de l'inventaire des données colligées dans le cadre de l'application de la Politique de données ouvertes et lance un sondage de priorisation.

« Les données ouvertes permettent à la société civile d'accéder à une multitude d'informations numériques vérifiées, facilement réutilisables et transformables. Ces renseignements s'avèrent utiles au quotidien, comme dans la planification des déplacements, de l'aménagement ou des loisirs. Les données ouvertes sont un vecteur de développement et constituent une source importante d'innovation, comme en témoignent plusieurs applications citoyennes développées au fil des années », a déclaré François W. Croteau.

Montréal lance un sondage de priorisation

Du 2 au 16 mars 2018, la population montréalaise et les utilisateurs et utilisatrices de données ouvertes sont invités à compléter un sondage afin d'indiquer à la Ville de Montréal quelles thématiques et ultimement quelles données de l'inventaire devraient être libérées de façon prioritaire.

« Ouvrir l'inventaire de données de la Ville est un signal fort en matière de transparence gouvernementale. En plus d'être un pilier pour la mise en place d'une approche de gouvernement ouvert, l'inventaire permet d'engager une conversation avec la communauté sur les données les plus utiles. À terme, nous souhaitons faire des données ouvertes une infrastructure de collaboration facilitant l'engagement citoyen », a affirmé Laurence Lavigne Lalonde.

«Je suis heureux de rendre disponible l'inventaire complet des données dont la Ville est propriétaire. Aux 292 ensembles de données déjà ouverts, on estime à 570 le nombre d'ensembles de données à libérer prochainement. Allant des permis de construction, aux collisions routières, en passant par les réseaux d'eaux usées, les données restantes à publier représentent de nombreuses occasions d'analyse. J'invite donc la population et les utilisateurs et utilisatrices de données à compléter notre sondage en ligne afin de nous aider à prendre en compte leurs besoins dans nos prochains efforts de diffusion », a ajouté François W. Croteau.

Des bonnes pratiques en développement

Les données ouvertes représentent un actif informationnel important aussi bien pour la Ville que pour les citoyens et citoyennes. Par la libération de données, la Ville renforce ses pratiques en matière d'échange avec la communauté et permet à tous l'accès aux informations numériques, autant pour des fins de service et d'engagement citoyen que pour le développement économique.

« L'ouverture des données contribue à redéfinir la participation citoyenne. Elle renforce une culture de transparence que nous développons dans l'administration publique », a conclu Laurence Lavigne Lalonde.

Pour compléter le sondage, consultez

https://fr.surveymonkey.com/r/WSBN8ZJ

Lien vers l'ensemble de données :

http://donnees.ville.montreal.qc.ca/dataset/inventaire-donnees-ouvertes

