/C O R R E C T I O N -- Cabinet du ministre des affaires municipales et de l'occupation du territoire/







Dans le communiqué Fonds d'appui au rayonnement des régions - Près de 3,4 M$ pour la réalisation de 15 projets dans la région de l'Estrie, diffusé le 02 mars 2018 par Cabinet du ministre des affaires municipales et de l'occupation du territoire sur le fil de presse CNW, une erreur s'est glissée dans le formatage du tableau. Le tableau était incomplet, tel qu'incorrectement transmis par CNW. La copie complète et corrigée suit :

Fonds d'appui au rayonnement des régions - Près de 3,4 M$ pour la réalisation de 15 projets dans la région de l'Estrie

SHERBROOKE, QC, le 2 mars 2018 /CNW Telbec/ - En soutien à la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022, le gouvernement du Québec a annoncé une aide financière de près de 3,4 M$ pour la réalisation de 15 projets soumis dans le cadre du nouveau Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

C'est le député de Sherbrooke, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. Luc Fortin, qui a dévoilé aujourd'hui, au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, la liste des projets sélectionnés (voir l'annexe au communiqué). Pour l'occasion, il était accompagné du président de la Table des MRC de l'Estrie et président du comité de sélection des projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, M. Hugues Grimard, et du conseiller municipal de la Ville de Sherbrooke et vice-président du comité de sélection des projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, M. Vincent Boutin.

Ces projets répondent à sept des 16 priorités établies pour la région de l'Estrie, lesquelles se trouvent également au coeur de la nouvelle stratégie, à savoir :

Soutenir des stratégies pour répondre aux besoins de main-d'oeuvre qualifiée des entreprises Soutenir les entreprises estriennes dans leurs efforts pour maintenir et améliorer leur valeur ajoutée et leur prospérité Mettre en place les conditions gagnantes pour favoriser l'attraction d'entreprises Soutenir la mise en valeur et la transformation des ressources, à partir des forces endogènes propres à l'Estrie Maintenir et développer des initiatives régionales et concertées en matière de développement culturel, touristique, sportif et de loisir et faciliter l'offre d'activités Attirer et intégrer de nouveaux citoyens dans la région de l'Estrie Augmenter l'accessibilité aux milieux naturels pour la pratique d'activités récréatives par les citoyens et les visiteurs

Citations :

« Des projets dynamiques pourront être mis de l'avant en accord avec les priorités que les acteurs et les élus régionaux ont ciblées. Priorités qui sont au coeur de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022. Celle-ci mise sur une nouvelle gouvernance de proximité et sur la décentralisation des pouvoirs. Le FARR et la Stratégie font donc partie des outils que le gouvernement du Québec a mis en place pour permettre aux municipalités d'assurer pleinement leur autonomie. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Le Fonds d'appui au rayonnement des régions permet de donner l'impulsion espérée par les promoteurs pour entreprendre et mener à terme des projets structurants, et ce, dans l'ensemble de notre région. Nos partenaires du monde municipal, regroupés sous l'égide de la Table des MRC de l'Estrie, ont joué un rôle de premier plan dans l'analyse et l'appréciation des projets qui leur ont été soumis. Ils ont accompli un travail sérieux et rigoureux et je veux les en remercier. »

Luc Fortin, député de Sherbrooke, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Nous sommes fiers, en tant qu'élus de toutes les MRC de la région, de permettre la réalisation de projets structurants qui auront un impact certain sur le développement et la prospérité de nos territoires. Chaque priorité régionale sera couverte par un ou des projets. »

Hugues Grimard, président de la Table des MRC de l'Estrie

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux d'élaborer et de soutenir des projets structurants qui contribueront à maximiser le développement des communautés, l'objectif étant d'appuyer la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022.

Dans le cadre du FARR, une somme de plus de 2 M$ a été accordée à l'Estrie pour l'année financière 2017-2018. Cette aide sera progressivement bonifiée pour atteindre près de 7 M$ en 2021-2022.

Le FARR est un programme qui, à terme, sera doté d'une enveloppe de 100 M$ par année. L'enveloppe du programme est la suivante : 30 M$ en 2017-2018, 45 M$ en 2018-2019, 60 millions de dollars en 2019-2020, 75 M$ en 2020- 2021 et 100 millions de dollars annuellement à compter de 2021-2022.

100 millions de dollars annuellement à compter de 2021-2022. Dans chacune des régions administratives, les MRC et le ministre responsable de la région, avec le soutien de la conférence administrative régionale, ont été appelés à mener une démarche de réflexion et de concertation.

Liens connexes :

Fonds d'appui au rayonnement des régions :

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr/

Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022 comprenant une version complète, une version en bref ainsi qu'une capsule vidéo de présentation :

https://www.mamot.gouv.qc.ca/

Pour en savoir plus sur les activités du MAMOT, suivez-nous sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesOccupationTerritoire/

https://twitter.com/MAMOTQC

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) 15 projets retenus pour la région de l'Estrie 2017-2018 Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Années financières

de la réalisation du projet 450 000 $ Synergie Estrie Par : MRC des Sources Création d'un réseau d'entreprises et d'organisations maillées entre elles par des échanges de matières résiduelles, d'eau, d'énergie et de ressources matérielles. Ce banc d'essai est composé de deux territoires, la MRC des Sources et la Ville de Sherbrooke. 2017-2021 140 000 $ Développement récréotouristique de la forêt Hereford Par : Forêt Hereford Aménagement de sentiers pédestres et de vélo de montagne, aménagement d'un nouveau stationnement, mise en valeur de sites naturels et construction d'un nouveau relais refuge. 2017-2020 60 000 $ Développement d'un nouveau produit touristique au parc découverte nature de Baldwin Par : Parc découverte nature de Baldwin Réalisation des phases conceptuelles de création d'un immense jeu vidéo interactif et aménagement du bâtiment d'accueil. 2017-2019 50 000 $ Établissement et rétention des immigrants en région Par : Service d'aide aux Néo-Canadiens (Sherbrooke) inc. Acquisition d'une expertise pour mieux cerner les enjeux d'immigration, création de communautés plus accueillantes pour faciliter l'établissement durable des nouveaux arrivants et attraction des personnes immigrantes pour occuper les emplois disponibles. 2017-2020 400 000 $ Rehaussement du sommet du mont Mégantic Par : ASTROLab Conceptualisation et réalisation des plans et devis visant à diversifier et à améliorer l'offre au sommet du mont Mégantic. Achat d'un télescope de 36 pouces. Installation d'éléments signalétiques en lien avec la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont-Mégantic. 2017-2020 150?000 $ Démarche de transformation numérique Par : Productique Québec Accompagnement d'entreprises, en amont et en aval, dans leur démarche d'analyse et d'évaluation de leur degré de maturité numérique et de la rédaction du plan numérique qui en découle. 2017-2019 129?950 $ Développement de formations professionnelles et techniques (FPT) adaptées aux besoins des entreprises Par : Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS) Création d'un parcours de formation qui permettra de qualifier des personnes répondant aux besoins des entreprises. Les emplois visés sont : machiniste et vérificateur d'usinage et d'outillage, technologue et technicien en génie mécanique ainsi que technologue et technicien en génie industriel et génie de fabrication. 2017-2020 165?000 $ Défi Innovation Par : Économie Estrie Relance des activités du service de seconde ligne Défi Innovation pour assurer le déploiement de services de soutien et d'accompagnement en innovation et l'amélioration de la productivité des entreprises manufacturières de l'Estrie. 2017-2021 200?000 $ Démarche de mobilisation régionale d'attractivité territoriale Par : Association touristique des Cantons-de-l'Est Mise en oeuvre d'une démarche d'attraction mettant à contribution les différents secteurs clés de la région afin d'atteindre des objectifs de croissance grâce à une vision régionale partagée et une mutualisation des moyens à déployer. 2017-2020 250?000 $ Plan cyclotourisme Par : Association touristique des Cantons-de-l'Est Définition d'une vision régionale et concertée du développement et de la structuration du produit vélo et du positionnement cyclotouristique de la région des Cantons-de-l'Est. 2017-2020 420 000 $ Élaboration et mise en place d'une stratégie de main-d'oeuvre et d'emploi Par : Table des MRC de l'Estrie Réalisation du portrait de certains bassins de main-d'oeuvre. Établissement d'un diagnostic sur les services d'emploi. Établissement des enjeux et des actions concrètes à réaliser à court terme pour appuyer les entreprises et expérimenter des solutions qui devront faire l'objet d'une planification. 2017-2019 135 000 $ Équipe tactique en innovation Par : Université de Sherbrooke Mise en place d'une équipe tactique qui permettra aux entreprises de la région de saisir les occasions de croissance et d'innovation en mettant en lien direct les ressources de l'Université de Sherbrooke et de l'entreprise pour rapidement démarrer et réaliser des projets. 2017-2020 34 000 $ Développement de l'offre de ski de fond Richmond-Melbourne Par : Centre de ski de fond Richmond-Melbourne Augmentation de l'offre de sentiers de ski de fond et de raquette et ajout d'équipements d'entretien. 2017-2019 116 000 $ Travaux de réfection du couvent Mont-Saint-Patrice Par : Couvent Mont-Saint-Patrice Aménagement d'un ascenseur afin d'améliorer l'accessibilité aux différents paliers du bâtiment à vocation communautaire et culturelle. 2017-2019 673 907 $ Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire par la mise en commun de projets structurants issus des plans de développement de la zone agricole de la région de l'Estrie 2018-2021 Signataires de l'entente : MRC de Coaticook, MRC de Memphrémagog, MRC des Sources, MRC du Granit, MRC du Haut-Saint-François, MRC du Val-Saint-François, Ville de Sherbrooke, ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Fédération de l'Union des producteurs agricoles de l'Estrie Mise en commun de ressources financières et techniques pour le développement des MRC de la région en appuyant le développement du secteur bioalimentaire. 2017-2021 Total accordé : 3 373 857 $

2017-2021 Source : ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire Mars 2018

SOURCE Cabinet du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

Communiqué envoyé le 2 mars 2018 à 11:02 et diffusé par :