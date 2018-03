Le CN est reconnu comme l'un des meilleurs employeurs canadiens en matière de diversité







MONTRÉAL, 02 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX:CNR) (NYSE:CNI) a annoncé aujourd'hui qu'il a été reconnu, pour la deuxième année consécutive, comme l'un des meilleurs employeurs canadiens en matière de diversité par Canada's Top 100 Employers.

« Nous sommes très fiers de faire partie des meilleurs employeurs canadiens en matière de diversité, » a déclaré Kim Madigan, vice-présidente Ressources humaines au CN. « La diversité de notre personnel est l'un de nos plus grands atouts. Canada's Top 100 Employers a reconnu notre engagement envers la promotion d'une main-d'oeuvre diversifiée et inclusive. »

« Cette année, nous prévoyons embaucher plus de 2 000 recrues dans tous les secteurs de notre entreprise afin de pourvoir des postes dans les équipes de train ainsi que des postes de mécaniciens de matériel lourd et de professionnels de l'information et de la technologie, a poursuivi Mme Madigan. Nous recherchons et embauchons des candidats d'origines diverses pour se joindre à notre équipe. La diversité améliore l'efficacité de notre processus décisionnel, favorise l'innovation et contribue à terme au succès du CN. »

En 2017, le CN a embauché 3 500 employés dans plusieurs postes dans toute l'entreprise afin de remplacer les départs et gérer la croissance. Plus de 35 % d'entre eux sont issus de la diversité. Nous encourageons les candidats intéressés à découvrir les postes offerts au CN à cn.ca/fr/carrieres.

À propos du CN

Véritable pilier de l'économie, le CN compte sur une équipe d'environ 24 000 cheminots qui transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca.





Sources : Médias Investisseurs Jonathan Abecassis Paul Butcher Directeur Vice-président Relations avec les médias Relations avec les investisseurs 514 399-7956 514 399-0052

Communiqué envoyé le 2 mars 2018 à 10:33 et diffusé par :