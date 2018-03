Programmation routière 2018-2020 - Plus de 4,8 G$ pour améliorer la sécurité et la qualité de vie des usagers de la route







QUÉBEC, le 2 mars 2018 /CNW Telbec/ - Afin d'offrir aux usagers de la route des infrastructures sécuritaires, performantes et durables tout en contribuant à notre développement économique collectif, le gouvernement du Québec investira plus de 4,8 milliards de dollars sur le réseau routier québécois entre 2018 et 2020.

Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. André Fortin, et la ministre déléguée aux Transports, Mme Véronyque Tremblay, ont annoncé aujourd'hui à Trois-Rivières les grandes lignes de ces investissements majeurs. Les investissements du gouvernement et de ses partenaires permettront la réalisation de projets routiers qui répondent aux besoins des familles et des entreprises. Les projets viseront notamment à :

Assurer votre sécurité sur les routes

On y trouve des interventions visant à réduire le risque ou la gravité des accidents de la route. Il peut s'agir de l'installation d'un feu de circulation, de la construction de carrefours giratoires, de l'installation d'éclairage routier ou d'aménagements pour la grande faune.

Améliorer notre réseau routier

Cette programmation prévoit aussi des investissements visant à améliorer le réseau routier actuel par le réaménagement de carrefours, l'ajout de voies de virage ou par le redressement de courbes.

Préserver nos infrastructures

Le gouvernement posera des gestes concrets pour entretenir l'actif que constituent nos infrastructures, que ce soit en réparant ou en remplaçant des ponts ou des ponceaux, ou par le scellement de fissures ou le rehaussement d'accotements par l'ajout de gravier.

Procurer un meilleur confort de roulement

D'autres interventions sur le réseau viseront à assurer aux familles qui y circulent un roulement plus confortable, notamment par des travaux d'asphaltage de tout type, mais aussi par la reconstruction de la fondation de routes.

Améliorer votre qualité de vie

Plusieurs projets de la programmation 2018-2020 s'inscrivent dans cet axe prioritaire qui peut comprendre la construction d'une voie de contournement d'agglomération et l'amélioration de la fluidité.

Contribuer à notre développement économique collectif

Cette programmation compte plusieurs initiatives qui outilleront les régions afin de maximiser leur potentiel de développement économique, par exemple par la construction de nouvelles autoroutes ou des routes stratégiques.

Favoriser le développement des transports actifs

Dans une vision intégrée des transports, le Ministère propose également d'intégrer pleinement le développement des transports actifs aux systèmes de transport, entre autres par l'asphaltage d'accotements et l'aménagement des passerelles piétonnes et des pistes cyclables.

Citations :

« Cette programmation routière représente bien plus que des chiffres d'envergure. C'est la capacité de mobiliser l'expertise et le savoir-faire de milliers de travailleurs pour livrer des projets qui auront un impact réel sur la qualité de vie des familles. C'est aussi un levier de développement économique crucial pour chaque région. Je suis fier de leur présenter un carnet d'investissements qui permettra aux usagers de notre réseau de bénéficier d'infrastructures routières sécuritaires, performantes et durables. »

André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

« Notre programmation démontre que nous agissons dans l'intérêt premier des usagers de la route. Un réseau routier sécuritaire, bien entretenu et efficace fait une différence dans la qualité de vie des familles. Nous tenons également à ce que nos investissements soient générateurs de richesse collective dans les régions et qu'ils offrent aux entreprises l'occasion de développer leur plein potentiel. »

Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux Transports

Faits saillants :

Ces investissements de 4,8 milliards de dollars représentent une augmentation de 200 millions par rapport aux investissements de 2017-2019.

De ces investissements, 533 millions de dollars provient des partenaires permettra :

la réalisation de 2 119 chantiers; et

la création ou le maintien de 31 661 emplois.

Nombre de structures du Ministère qui font l'objet d'interventions :

Réseau du Ministère 674

Réseau municipal 263

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports est le leader en matière de gestion du réseau routier supérieur et des ponts municipaux sous sa responsabilité. Plus grand donneur d'ouvrage au Québec, le Ministère compte plus de 6 000 employés dont plus de 60 % travaillent principalement à la planification, à la conception et la réalisation des travaux routiers qui relèvent de sa responsabilité.

Liens connexes :

Les détails des investissements sont disponibles sur le site Web du Ministère à l'adresse www.transports.gouv.qc.ca.

SOURCE Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 2 mars 2018 à 10:00 et diffusé par :