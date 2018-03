Convocation - Annonce de la programmation des investissements routiers 2018-2020 pour la région de l'Outaouais







GATINEAU, QC, le 2 mars 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports et député de Pontiac, M. André Fortin, et la ministre de la Justice, ministre responsable de la région de l'Outaouais et députée de Gatineau, Mme Stéphanie Vallée, invitent les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils procéderont à l'annonce des investissements routiers pour la période 2018?2020 pour la région de l'Outaouais.

Cet événement aura lieu :

Date : Le 5 mars 2018



Heure : 9 h 30



Lieu : Dans la cour du Centre de service de Gatineau du MTMDET

33 rue Jean-Proulx, Gatineau (secteur Hull)

ÉVÉNEMENT EXTÉRIEUR

SOURCE Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 2 mars 2018 à 09:38 et diffusé par :