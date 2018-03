Hydro Ottawa au palmarès des meilleurs employeurs pour la diversité - l'entreprise instaure une culture d'inclusion







OTTAWA, le 2 mars 2018 /CNW/ - Hydro Ottawa est fière d'annoncer qu'elle a été choisie parmi les meilleurs employeurs pour la diversité au Canada. De par son engagement envers la diversité et l'inclusion, l'entreprise est devenue un modèle pour la promotion d'une culture d'appartenance grâce à son Conseil pour la diversité et aux sous-groupes parrainés par la direction.

Le Plan de diversité et d'inclusion de l'entreprise vise à attirer, à recruter, à mobiliser et à maintenir en poste un effectif qualifié représentatif de la diversité afin de stimuler l'innovation, de favoriser la croissance et de conserver un avantage concurrentiel. Ce plan détaillé permet en outre de mieux refléter les collectivités que nous desservons et d'offrir des services à valeur ajoutée à la clientèle. Le Plan contribue à créer un milieu de travail respectueux et inclusif.

Faits en bref

Le Conseil pour la diversité d'Hydro Ottawa est dirigé par deux cadres chargés de mettre en oeuvre le Plan de diversité et d'inclusion avec la participation d'employés bénévoles de tous les échelons de l'organisation.

pour la diversité d'Hydro Ottawa est dirigé par deux cadres chargés de mettre en oeuvre le Plan de diversité et d'inclusion avec la participation d'employés bénévoles de tous les échelons de l'organisation. Le Conseil pour la diversité et ses sous-groupes s'efforcent de trouver des moyens concrets pour faire évoluer la culture en milieu de travail et obtenir les points de vue d'employés qui s'identifient en tant que jeunes, femmes, personnes handicapées, nouveaux Canadiens ou membres d'une Première Nation, d'une minorité visible ou de la communauté LGBTQ+.

pour la diversité et ses sous-groupes s'efforcent de trouver des moyens concrets pour faire évoluer la culture en milieu de travail et obtenir les points de vue d'employés qui s'identifient en tant que jeunes, femmes, personnes handicapées, nouveaux Canadiens ou membres d'une Première Nation, d'une minorité visible ou de la communauté LGBTQ+. Hydro Ottawa a récemment été nommée au palmarès des meilleurs employeurs de la région de la capitale pour la dixième année de suite. C'est la première fois que l'entreprise est reconnue parmi les meilleurs employeurs pour la diversité.

a récemment été nommée au palmarès des meilleurs employeurs de la région de la capitale pour la dixième année de suite. C'est la première fois que l'entreprise est reconnue parmi les meilleurs employeurs pour la diversité. En 2016, Hydro Ottawa a remporté le prix de champion de la diversité et de l'inclusion en milieu de travail décerné par Ressources humaines, Industrie électrique du Canada .

. Embauche Immigrants Ottawa lui a décerné le Prix employeur d'excellence en 2016.

Citation

« L'entreprise ne s'en porte que mieux lorsque nos employés ont la conviction profonde qu'ils peuvent se montrer tels qu'ils sont vraiment au travail. Ce prix souligne le travail, la passion et l'engagement de nos employés qui veulent toujours évoluer, discuter franchement et remettre en question le statu quo relativement aux enjeux sociaux importants dans le milieu de travail. Je suis extrêmement fier de ce prix parce qu'il représente ce que notre entreprise a de meilleur ainsi que les valeurs que nous partageons avec nos employés. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

À propos d'Hydro Ottawa

Hydro Ottawa alimente en électricité plus de 328 000 ménages et entreprises à Ottawa et à Casselman. Depuis 100 ans, elle assure à ses clients un approvisionnement en électricité fiable en construisant le réseau d'électricité local et en y faisant des investissements. Fière d'appartenir à la municipalité, Hydro Ottawa contribue au mieux-être de la collectivité qu'elle dessert. Ses services novateurs aident les clients à gérer leur compte et leur consommation d'énergie.

www.hydroottawa.com

Twitter

Facebook

LinkedIn

YouTube

SOURCE Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.

Communiqué envoyé le 2 mars 2018 à 09:16 et diffusé par :