Transcontinental inc. publie le résultat des votes lié à l'élection des administrateurs lors de l'assemblée annuelle des actionnaires







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 2 mars 2018) - Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B) a tenu son assemblée annuelle des actionnaires le 1er mars 2018. Tous les candidats à titre d'administrateur ont été élus par une majorité des voix exprimées par les actionnaires présents en personne ou par procuration comme suit :

En faveur Abstentions Nombre % Nombre % Jacynthe Côté 301 612 455 98,84% 3 539 686 1,16% Richard Fortin 299 219 989 98,06% 5 932 152 1,94% Yves Leduc 304 715 833 99,86% 436 308 0,14% Isabelle Marcoux 298 995 587 97,98% 6 156 554 2,02% Nathalie Marcoux 302 680 224 99,19% 2 471 917 0,81% Pierre Marcoux 302 426 145 99,11% 2 725 996 0,89% Rémi Marcoux 302 607 040 99,17% 2 545 101 0,83% Anna Martini 304 803 863 99,89% 348 278 0,11% François Olivier 304 058 175 99,64% 1 093 966 0,36% Mario Plourde 304 764 462 99,87% 387 679 0,13% Jean Raymond 304 703 541 99,85% 448 600 0,15% François R. Roy 302 526 363 99,14% 2 625 778 0,86% Annie Thabet 304 784 833 99,88% 367 308 0,12%

Profil de TC Transcontinental

TC Transcontinental est le premier imprimeur au Canada et un important fournisseur d'emballages souples en Amérique du Nord. La Société est également un leader dans ses activités de médias spécialisés. TC Transcontinental a pour mission de créer des produits et services permettant aux entreprises d'attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible.

Le respect, le travail d'équipe, la performance et l'innovation sont les valeurs fortes de la Société et de ses employés. L'engagement de la Société auprès de ses parties prenantes est d'agir de manière responsable dans la poursuite de ses activités d'affaires.

Transcontinental inc. (TSX:TCL.A)(TSX:TCL.B), connue sous la marque TC Transcontinental, compte près de 6500 employés au Canada et aux États-Unis et ses revenus ont été de 2 0 milliards de dollars canadiens en 2017. Site www.tc.tc

