Sodexo a été nommé Employeur le plus soucieux de la diversité pendant cinq ans







BURLINGTON, ON, le 2 mars 2018 /CNW/ - Pour la cinquième année consécutive, Sodexo Canada a été nommé l'un des employeurs canadiens les plus soucieux de la diversité par Mediacorp. L'entreprise croit que la diversité et l'inclusion sont un élément de différenciation sur le marché, et cet engagement est une composante fondamentale de sa stratégie de croissance.

Sodexo est l'une des entreprises les plus diversifiées dans le monde qui présente des indicateurs-clés supérieurs à la norme nationale canadienne. Chez Sodexo Canada :

Plus de 65 % des employés sont des femmes

33 % sont des personnes appartenant aux minorités visibles

5,5 % sont des autochtones

3,2 % sont des personnes handicapées

87 % des équipes de gestion canadiennes de Sodexo ont une bonne mixité hommes-femmes.

« La diversité et l'inclusion ne sont pas une destination. C'est un parcours. Et nous sommes sur la bonne voie », a déclaré Barry Telford, président de Sodexo Canada. « Grâce à nos initiatives en matière de diversité et d'inclusion, nous sommes en mesure d'attirer des personnes avant-gardistes. Ce type de talent nous procure un avantage concurrentiel. »

La culture progressive de diversité et d'inclusion de Sodexo va au-delà de son effectif et de ses partenariats communautaires, et touche sa chaîne d'approvisionnement. Sodexo Canada collabore avec :

200 petites et moyennes entreprises

84 fournisseurs autochtones

24 entreprises détenues par des femmes

L'engagement de Sodexo Canada envers la diversité et l'inclusion contribue à positionner l'entreprise comme employeur et partenaire d'affaires de choix. Les employés ont différentes occasions de promouvoir une culture de travail inclusive en participant aux groupes de ressources pour employés. Ils fournissent un forum pour le perfectionnement professionnel et le partage des pratiques exemplaires. Les groupes de ressources pour employés représentent chacun six dimensions de la diversité, notamment : ADEPT (tous les employés handicapés ont du talent); NAAC (Native American Aboriginal Council); SAGE (Partage entre les générations); PRIDE; WiLL (Femmes au pouvoir et en apprentissage) et diversité culturelle.

Sodexo au Canada

Sodexo offre des services sur place depuis plus de 40 ans, au Canada. Reconnue en tant que partenaire stratégique, Sodexo Canada s'est donné pour mission d'offrir des services de qualité de vie à ses clients, à ses employés et à ses visiteurs dans les secteurs des entreprises, de l'éducation, des soins de santé et de l'énergie et des ressources. Ses services de qualité de vie créent des milieux sains, sécuritaires et efficaces permettant aux personnes et aux organisations de croître et de réussir. Offrant des services alimentaires et de gestion des infrastructures à plus de 175 clients, Sodexo est un chef de file au Canada en termes de revenus et de clients servis et a été reconnue comme un employeur de choix au cours des six dernières années. Sodexo Canada est fière d'avoir créé la Fondation Stop Hunger de Sodexo, un organisme de bienfaisance indépendant qui a donné plus d'un million de repas aux jeunes à risque du Canada, depuis sa fondation en 2000.

Chiffres importants (en date du 31 août 2017)

Sodexo dans le monde

20,7 milliards d'euros en revenu consolidé

427 000 employés

19e plus important employeur au monde

80 pays

100 millions de consommateurs servis

quotidiennement

17 milliards d'euros en capitalisation de

marché (en date du 10 janvier 2018) Sodexo au Canada

10 000 employés

1,1 million de consommateurs servis

quotidiennement

plus de 175 clients

plus de 300 emplacements





Suivez-nous sur Twitter @SodexoCanada

Apprenez-en davantage sur Sodexo Canada dans son magazine interactif Better Tomorrow 2017 revue annuelle.

SOURCE Sodexo Canada

Communiqué envoyé le 2 mars 2018 à 09:00 et diffusé par :