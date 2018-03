Le Groupe TMX accueille des délégués du secteur minier international au congrès 2018 de l'ACPE







La tenue de ce congrès mondial de premier plan concorde avec la reprise des PAPE observée à la Bourse de Toronto et la Bourse de croissance TSX

TORONTO, le 2 mars 2018 /CNW/ - Le Groupe TMX, chef de file boursier mondial du secteur minier, est heureux d'accueillir des délégués du monde entier au Congrès international, salon commercial et forum d'échange d'investisseurs 2018 de l'Association canadienne de prospecteurs et entrepreneurs (ACPE) qui se tiendra cette semaine à Toronto. Fier parrain de cette édition 2018, le Groupe TMX et ses deux Bourses accueillent près de la moitié des sociétés ouvertes du secteur minier au monde.

« Le congrès de l'ACPE est un des temps fort de l'année pour l'écosystème canadien des mines et pour le secteur minier mondial, a déclaré Loui Anastasopoulos, président, Formation de capital, Groupe TMX. Nous nous réjouissons à l'idée de pouvoir rencontrer au congrès cette année des exposants, des investisseurs et des délégués du secteur minier mondial alors que le Groupe TMX recherche sans cesse des moyens novateurs et efficaces d'appuyer les sociétés minières à tous les stades de leur croissance. »

L'année 2017 a été marquée par une reprise des inscriptions à la Bourse de Toronto (TSX) et à la Bourse de croissance TSX (TSXV), notamment une hausse de 73 % de nouvelles sociétés minières sur les deux bourses et une hausse de 12 % de la capitalisation boursière totale des sociétés du secteur. Les premiers appels publics à l'épargne (PAPE) pour le secteur des mines ont également connu une augmentation en 2017 pour les Bourses - soit 3 à la TSX et 10 à la TSXV - pour un total de capitaux réunis de près de 966 millions de dollars. La dynamique se poursuit en 2018 avec 11 nouvelles inscriptions de sociétés minières à la TSX et à la TSXV, dont 3 PAPE, au 31 janvier.

La TSX et la TSXV forment le marché le plus prisé au monde par les sociétés minières. Au 31 janvier 2018, la TSX et la TSXV comptaient au total 1 211 émetteurs du secteur des mines qui affichaient une capitalisation boursière globale d'environ 310 milliards de dollars. L'année dernière, 1 413 financements ont été réalisés dans le secteur minier sur nos Bourses, ce qui représente 59 % des financements réalisés par des sociétés minières ouvertes à l'échelle mondiale.

La semaine prochaine, le Groupe TMX accueillera des délégations du secteur des mines international de l'Australie, du Brésil, du Chili, de l'Équateur, du Groenland, du Mexique, de la Mongolie et du continent africain, entre autres. Des représentants de nos Bourses prendront également part à des panels et à des ateliers, en plus d'organiser des cérémonies d'ouverture et de clôture des principaux marchés boursiers du Canada.

Cérémonies d'ouverture et de clôture des marchés :

Date Ouverture des marchés Clôture de la séance Lundi 5 mars Délégation du Brésil Sommet ministériel de l'ACPE Mardi 6 mars ACPE Délégation de l'Afrique Mercredi 7 mars Délégation de l'Australie Délégation de l'Équateur Jeudi 8 mars Journée internationale de la femme



Cérémonies d'ouverture et de clôture des marchés : Les médias peuvent obtenir un signal en provenance du centre de contrôle télé (CCT) pour toutes les cérémonies d'ouverture et de clôture des marchés. Le signal s'intitule TSX Transmit 1 (SD-SDI); il est produit au centre de diffusion TMX et envoyé en direct au CCT à Toronto. Les représentants des entreprises qui participent à l'ouverture et à la clôture se présentent à la cérémonie vers 9 h 27 et 15 h 57, respectivement, et la séance ouvre ou ferme au son de la sirène (selon l'usage à la Bourse de Toronto) à 9 h 30 et à 16 h (heure de l'Est).

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Les filiales principales du Groupe TMX exploitent des marchés au comptant, des marchés dérivés et des chambres de compensation couvrant de multiples catégories d'actifs, dont les actions et les titres à revenu fixe. La Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés, Trayport et d'autres sociétés du Groupe TMX offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres, Pékin et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup.

Ce communiqué de presse ne vise pas à inciter à l'achat de titres inscrits à la TSX ou à la TSXV et ne doit pas être interprété en ce sens. Les déclarations qui y sont faites ne doivent pas être interprétées comme un conseil relativement à une stratégie de placement d'ordre général. Veuillez obtenir l'avis d'un professionnel pour l'évaluation de titres précis. L'inscription à la cote de la TSX ou de la TSXV ne garantit pas le rendement futur d'un titre ou d'un émetteur.

SOURCE Groupe TMX Limitée

Communiqué envoyé le 2 mars 2018 à 09:00 et diffusé par :