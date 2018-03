Plug and Play accueille 111 startups dans son premier groupe de l'année







SUNNYVALE, Californie, 2 mars 2018 /PRNewswire/ -- Plug and Play a annoncé aujourd'hui que 111 startups avaient été acceptées dans six de ses programmes d'accélération. Ces programmes se dérouleront du mois de mars au mois de mai, et incluront les domaines suivants : marque et vente au détail, cybersécurité, technologies financières, produits alimentaires et boissons, nouveaux matériaux et emballages, chaîne d'approvisionnement et logistique. Guidée par les domaines d'intervention spécifiés par les sociétés partenaires de chaque programme, Plug and Play a attiré plus de 5 500 startups, et accepté des entrepreneurs issus d'Australie, du Canada, d'Inde, d'Istanbul, en Turquie, du Royaume-Uni et des États-Unis. La liste des entreprises admises est publiée sur le site Web de la société : bit.ly/pnpspring2018

« Plug and Play travaille aux côtés des startups depuis douze ans. Notre objectif consiste à mettre en relation des startups et des sociétés en fonction de leurs intérêts, ainsi qu'à créer des partenariats mutuellement bénéfiques qui incarnent l'esprit d'innovation ouverte de Plug and Play. Ce premier groupe de l'année 2018 dépasse d'ores et déjà les attentes », déclare Saeed Amidi, fondateur et PDG de Plug and Play. « Nous sommes ravis d'accueillir ces nouvelles sociétés au sein de notre écosystème, et de vivre l'année la plus réussie à ce jour. »

Au cours des trois prochains mois, les startups seront présentées aux sociétés partenaires de Plug and Play, et auront la chance de décrocher des pilotes, des preuves de concept, et des opportunités d'investissement aux côtés de ces sociétés. Les startups intègrent le programme gratuitement, et continueront de faire partie de l'écosystème à l'issue du programme qualifiant.

Ces 111 startups se qualifieront au Spring Summit (sommet de printemps) de Plug and Play du 8 au 10 mai. Le nombre de places disponibles pour le Spring Summit est limité. Inscrivez-vous dès aujourd'hui : bit.ly/springsummit18

À propos de Plug and Play

Plug and Play est une plateforme d'innovation internationale. Basés dans la Silicon Valley, nous avons établi des programmes d'accélération, des services d'innovation pour les entreprises, ainsi qu'une société de capital-risque en interne pour réaliser des progrès technologiques plus rapidement que jamais. Depuis la création de la société en 2006, nos programmes se sont développés à travers le monde jusqu'à inclure une présence dans 28 sites à l'échelle mondiale, fournissant aux startups les ressources nécessaires pour réussir dans la Silicon Valley et au-delà. Grâce à plus de 6 000 startups et 220 sociétés partenaires officielles, nous avons bâti l'écosystème parfait pour les startups de nombreux secteurs. Nous fournissons activement des investissements aux côtés de 200 sociétés de capital-risque leaders dans la Silicon Valley, et organisons plus de 700 événements de réseautage chaque année. Les entreprises de notre communauté ont levé plus de 7 milliards $ de financement, grâce à plusieurs sorties de portefeuille réussies incluant Danger, Dropbox, Lending Club, PayPal, SoundHound, et Zoosk. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.plugandplaytechcenter.com

