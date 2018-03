PureCircle résout un litige de violation de brevet







CHICAGO, 2 mars 2018 /PRNewswire/ -- PureCircle USA Inc. et Sweet Green Fields USA LLC ont tous les deux annoncé aujourd'hui qu'ils avaient réglé un litige devant la Commission américaine du commerce international (« ITC ») sur l'importation de produits pour lesquels on présumait une violation du brevet américain nº 9 420 815 concernant les glycosides de stéviol glycosylés.

Selon la décision, SGF a signé un contrat de licence avec PureCircle qui résout le litige en question et autorise SGF à continuer de vendre son produit Natrose I de glycosides de stéviol glycosylés.

À propos de PureCircle

PureCircle est la seule entreprise qui associe une recherche et un développement de pointe à une intégration verticale complète depuis la ferme jusqu'aux édulcorants innovants de haute qualité et délicieux à base de stevia.

La société collabore avec des fermiers qui cultivent les plantes de stevia et avec les sociétés du secteur alimentaire et des boissons qui cherchent à améliorer leurs formules avec un indice calorique bas ou nul en utilisant un édulcorant à base de plantes.

PureCircle continuera à : être à la pointe de la recherche, du développement et de l'innovation, produire une réserve grandissante de variétés multiples d'édulcorants à base de stevia avec un goût similaire au sucre en mettant en oeuvre toutes les méthodes de production nécessaires et appropriées, ainsi que se constituer comme une ressource et un partenaire à l'innovation pour les sociétés du secteur alimentaire et des boissons.

Les modificateurs de goût à base de stevia de PureCircle fonctionnent en synergie avec les édulcorants pour améliorer le goût, la sensation en bouche ainsi que le profil calorique et améliorer le rapport coût-efficacité des boissons et produits alimentaires.

Fondée en 2002, PureCircle investit continuellement dans le développement et la recherche innovants et elle compte aujourd'hui 72 brevets approuvés ayant un lien avec le stevia et 200 autres en attente.

PureCircle a des succursales à travers le monde et son siège international se situe à Chicago , dans l' Illinois .

, dans l' . Afin de satisfaire à la demande grandissante d'édulcorants à base de stevia, PureCircle est actuellement en train d'accroître rapidement ses capacités d'approvisionnement. La société a terminé en mars 2017 l'agrandissement de son installation en Malaisie produisant de l'extrait de stevia, augmentant ainsi sa capacité à approvisionner rapidement les édulcorants de spécialité à base de stevia les plus récents et au meilleur goût et à aider à proposer une valeur toujours croissante à ses clients.

Les actions de PureCircle sont listées sur le marché principal de la Bourse de Londres.

