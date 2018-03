Center for Customer Insight : présentation du nouveau livre « Autonomous driving » (La conduite autonome) des Professeurs Herrmann, Brenner et Stadler







ZURICH, March 2, 2018 /PRNewswire/ --

« Conduite autonome : comment la révolution de la conduite sans chauffeur va changer le monde », le premier ouvrage scientifique exhaustif sur les voitures à conduite autonome doit sortir le 26 mars, et sera consacré à « l'un des plus grands sujets d'actualité concernant le futur ».

Les voitures autonomes sont une réalité. Selon les experts, les premiers modèles adaptés à l'usage grand public vont conquérir les routes d'ici 2020. L'ouvrage « Autonomous driving » (La conduite autonome) pose la question de savoir comment la technologie affecte l'économie, la politique et la société.

Le livre couvrira les aspects techniques ainsi que la transformation de la société et les opportunités économiques découlant de la conduite autonome. Les Professeurs Andreas Herrmann, Walter Brenner et Rupert Stadler, auteurs et experts en la matière, démontrent comment l'architecture des villes va changer et quels défis les constructeurs automobiles doivent relever. Le Professeur Herrman indique que « chaque aspect de notre vie se verra profondément modifié par les voitures autonomes ».

Des exemplaires de service de presse seront distribués sur demande, et le Professeur Herrmann est disponible pour des entretiens. Veuillez prendre contact avec Mme Julia Wegner pour connaître les détails.

Renvoi : image disponible via AP Images (http://www.apimages.com)

Le Professeur Andreas Herrmann est le Directeur du Center for Customer Insight, à l'Université Saint Gall. Il est intervenu en tant que consultant auprès des sociétés telles que Audi, Mercedes, BMW, Volkswagen, Deutsche Bahn, Deutsche Bank, Roche, Porsche, RWE et Crédit Suisse, entre autres. Le Professeur Herrmann a publié 15 livres et plus de 250 articles.

Le Professeur Walter Brenner est le Directeur de l'Institute of Information Management, à l'Université Saint Gall, qui est axé sur la gestion de l'information, l'innovation et la mobilité. Il est l'auteur de plus de 30 livres et 300 publications scientifiques.

Le Professeur Rupert Stadler est le Président du Conseil d'administration d'Audi AG. Au mois de novembre 2012, il a été nommé Professeur honoraire de gestion des entreprises par l'Université de Saint Gall.

Coordonnées de contact :

Jung von Matt/Limmat AG

Julia Wegner

+41-44-254-66-79

julia.wegner@jvm.ch



Communiqué envoyé le 2 mars 2018 à 08:00 et diffusé par :