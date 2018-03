ZTE s'associe à Ooredoo Group pour diriger la commercialisation de la 5G dans le MENA







SHENZHEN, Chine, 2 mars 2018 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur international de télécommunications et de solutions technologiques aux entreprises et consommateurs pour l'Internet mobile, s'est aujourd'hui entendu pour établir une coopération stratégique avec l'opérateur en tête de file, Ooredoo Group. Cette entente permettra aux 164 millions de clients d'Ooredoo Group de faire l'expérience du numérique de façon nouvelle et passionnante et de profiter davantage d'Internet.

Les deux partis ont signé le Protocole d'entente lors du Congrès mondial de la téléphonie mobile en 2018, à Barcelone.

Selon l'entente, les deux partis, sur la base de la coopération existante, effectueront conjointement une série de tests et d'évaluations de vérification technologique en 5G, afin de solidifier davantage la position d'Ooredoo et d'accélérer la commercialisation et le déploiement de la 5G dans le MENA.

En tant que plus important fournisseur dans l'industrie de solutions de bout en bout pour la 5G, ZTE fournira à Ooredoo Group un soutien technique complet incluant les réseaux, applications et terminaux de bout en bout. Les deux partis accompliront la vérification conjointe de l'architecture de la technologie 5G, du modèle d'entreprise et de l'expérience utilisateur, en prévision d'établir une base solide qui permettra à Ooredoo Group de prendre la première position dans le déploiement de la 5G dans le MENA.

«?ZTE est un partenaire stratégique de longue date d'Ooredoo Group. Nous espérons maintenant que grâce à la coopération stratégique, nous pourrons solidifier la coopération existante et explorer conjointement la direction future de la construction du réseau et de l'évolution technologique, et que nous pourrons promouvoir le développement de notre écosystème 5G à travers notre présence. Cela nous aidera à réaliser notre vision, soit d'enrichir la vie numérique des gens et de leur permettre de profiter davantage d'Internet?», a expliqué Sheikh Saud Bin Nasser Al-Thani, chef de la direction d'Ooredoo Group.

Zhao Xianming, président de ZTE Corporation, a dit : «?En tant que fournisseur en tête de file de solutions pour les TIC, ZTE innove dans le domaine de la 5G, notre stratégie principale. Nous croyons que cette coopération dans le domaine de la 5G aidera Ooredoo à optimiser sa performance en tant que meilleur fournisseur, et lui permettra de construire un réseau de calibre mondial.?»

ZTE a fait du développement de la 5G sa stratégie principale et aspire à diriger les innovations de la 5G. ZTE a établi des partenariats 5G avec plusieurs opérateurs de premier plan renommés à travers le monde, incluant Telefonica, T-Mobile, Wind Tre en Italie, Telenet en Belgique, VEON, Telecom Malaysia, KT en Corée du Sud, China Mobile, China Unicom et China Telecom.

