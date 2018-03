Weatherford émet un avis de rachat de ses billets de premier rang à 9,625 % échéant en 2019







BAAR, Suisse, 2 mars 2018 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) (la « société » ou « Weatherford ») a annoncé aujourd'hui que Weatherford International Ltd., société exonérée des Bermudes et filiale indirecte en propriété exclusive de la société (« Weatherford Bermuda »), a l'intention de racheter tous ses billets 2019 en circulation (numéro CUSIP 947075 AF4) (les « billets ») le 31 mars 2018 (la « date de rachat »). Le prix de rachat sera égal au plus élevé des montants suivants : (A) 100 % du capital des billets, majoré des intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat, celle-ci n'étant pas incluse, et (B) la somme des valeurs actuelles des paiements prévus restants du capital et des intérêts sur les billets (sans inclure les paiements d'intérêts accumulés à la date de rachat), actualisée à la date de rachat semestriellement (calculée sur la base d'une année de 360 jours comprenant douze mois de 30 jours) au taux de trésorerie rajusté (tel que défini dans l'acte de fiducie), majoré de 50 points de base, plus les intérêts courus et impayés jusqu'à la date de rachat, celle-ci n'étant pas incluse (le « prix de rachat »). Le prix de rachat deviendra exigible et payable le 2 avril 2018, le jour ouvrable suivant la date de rachat.

AVIS DE RACHAT OFFICIEL ET RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

La Deutsche Bank Trust Company Americas, fiduciaire et agent payeur des billets, fait actuellement parvenir un avis de rachat à tous les porteurs inscrits des billets. Des renseignements supplémentaires sur la procédure de rachat peuvent être demandés en envoyant un courrier électronique à DB Services Americas, Inc., 5022 Gate Parkway Suite 200 MS JCK01-0218, Jacksonville, FL 32256, États-Unis, ou en appelant le 1-800-735-7777.

À PROPOS DE WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC

Weatherford, l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, fournit des solutions, technologies et services innovants à l'industrie du pétrole et du gaz. La société exerce ses activités dans près de 90 pays et possède un réseau d'environ 880 sites, comprenant des installations de fabrication, de services, de recherche et développement et de formation. Elle emploie quelque 29 200 personnes.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi fédérale, y compris ceux relatifs au rachat des billets par la Société. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'utilisation des termes « considérer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « prévoir », » projeter », « être susceptible de », « devrait », « pourrait », « fera », « ferait » et « sera » ou d'expressions similaires, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas systématiquement ces termes permettant de les identifier. De tels énoncés sont assujettis à des risques, des hypothèses et des incertitudes importants. Les facteurs importants connus qui pourraient entraîner dans les faits des différences notables entre les résultats réels de la société et les résultats envisagés par de tels énoncés prospectifs sont décrits dans les facteurs de risques présentés dans le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 2017 et les facteurs de risques présentés de temps à autre dans d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Weatherford n'assume aucune obligation de corriger ou de mettre à jour un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf en cas d'obligation légale en vertu des lois fédérales sur les titres.

