Entrée de CannTrust(MD) à la bourse de Toronto







VAUGHAN, ON, le 2 mars 2018 /CNW/ - CannTrust Holdings Inc. (« CannTrust » ou la « Société »), un producteur de cannabis à des fins médicales, autorisé en vertu du programme du Règlement sur l'accès au cannabis à des fins médicales (RACFM) de Santé Canada, est ravie d'annoncer que les actions ordinaires de la Société commenceront à se négocier lundi 5 mars 2018 à la Bourse de Toronto (« TSX »), sous le symbole « TRST ». Parallèlement à l'inscription au TSX, les actions ordinaires de la Société seront volontairement radiées du CSE aujourd'hui, vendredi 2 mars 2018, à la clôture des marchés.

« Notre entrée au TSX montre bien les formidables progrès que nous avons accomplis depuis notre inscription au CSE en août de l'année dernière », s'est réjoui Eric Paul, directeur général de CannTrust. « Nous franchissons une nouvelle étape importante dans notre belle histoire comme l'un des chefs de file de l'industrie du cannabis au Canada. »

L'inscription à la Bourse des valeurs canadiennes avait grandement contribué à mettre en lumière la croissance de CannTrust et, avec le passage au TSX, une toute nouvelle catégorie d'investisseurs va pouvoir participer à l'histoire de la Société.

CannTrustMD



Depuis sa création en 2014, CannTrust dirige le marché canadien en concevant des produits standardisés pharmaceutiquement.



À titre de producteur autorisé assujetti à la réglementation fédérale, CannTrust apporte plus de 40 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et des soins de la santé à l'industrie du cannabis thérapeutique. CannTrust exploite actuellement 50 000 pieds carrés d'installation hydroponique à la fine pointe de la technologie à Vaughan, en Ontario, et grâce au permis de production qu'elle a récemment reçu de Santé Canada, a commencé la production à son installation de 430 000 pieds carrés dédiée à la culture dans la région de Niagara.



CannTrustMD est engagée dans la recherche et l'innovation, et est résolue à apporter sa contribution aux études croissantes relatives à l'utilisation et à l'efficacité du cannabis basées sur des données probantes. Nos équipes de conception de produits, appuyées par notre partenaire pharmaceutique international exclusif, Apotex Inc., innovent et conçoivent des produits en toute diligence qui faciliteront l'utilisation du cannabis thérapeutique par les patients. Nous soutenons l'éducation continue des patients sur le cannabis thérapeutique et nous nous sommes dotés d'un programme d'usage compassionnel pour aider les patients ayant des besoins financiers.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières du Canada, basés sur les attentes, les estimations, les projections, les hypothèses, les croyances et les visions internes actuelles de CannTrust par rapport aux futurs événements. Ces énoncés se reconnaissent généralement à l'emploi d'expressions à caractère prospectif comme « s'attendre à », « vraisemblablement », « pouvoir », « vouloir », « devoir », « avoir l'intention de », « anticiper », « potentiel », « proposer », « estimer » ou d'autres expressions semblables, y compris des variantes négatives ou d'autres variantes grammaticales de ces expressions, ou des déclarations qui expliquent que certains événements ou certaines situations « pourraient », « devraient » ou « se produiront », ou par discussions de stratégie.

Ces énoncés comprennent des estimations, des plans, des attentes, des avis, des prévisions, des projections, des objectifs, des orientations ou d'autres déclarations qui ne sont pas des déclarations de fait.

De tels énoncés renvoient uniquement à la date à laquelle ils ont été émis, et, sauf lorsque la loi l'exige, CannTrust n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autre. De nouveaux éléments peuvent faire surface de temps à autre, et CannTrust ne peut pas prédire tous ces éléments. En considérant ces énoncés prospectifs, les lecteurs doivent garder à l'esprit les facteurs de risques et les autres déclarations de mise en garde dans la version longue du prospectus final de CannTrust daté du 11 août 2017 et déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada sur SEDAR à l'adresse suivante : www.sedar.com. Ces facteurs de risques et autres facteurs mentionnés dans la version longue du prospectus final pourraient entraîner un écart considérable entre les résultats ou événements réels et ceux décrits dans tout énoncé prospectif.

Le TSX décline toute responsabilité quant à la véracité et à l'adéquation de cette publication.

© 2017 CannTrust Holdings Inc.

SOURCE CannTrust Holdings Inc.

Communiqué envoyé le 2 mars 2018 à 07:15 et diffusé par :