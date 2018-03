/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce des projets retenus pour la région de l'Estrie dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions/







SHERBROOKE, QC, le 28 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Au nom du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, le député de Sherbrooke, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. Luc Fortin, invite les représentants des médias à une conférence de presse qui aura lieu le 2 mars prochain.

Pour l'occasion, il était accompagné du président de la Table des MRC de l'Estrie et président du comité de sélection des projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, M. Hugues Grimard, et du conseiller municipal de la Ville de Sherbrooke et vice-président du comité de sélection des projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, M. Vincent Boutin.

AIDE-MÉMOIRE



Date : Vendredi 2 mars 2018



Heure : 10 h



Lieu : Hôtel de Ville de Sherbrooke 174, rue du Palais, Sherbrooke (Québec) J1H 5H9

