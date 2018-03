/R E P R I S E -- Convocation - Annonce de la programmation des investissements routiers 2018-2020 pour l'ensemble du Québec et pour la région de la Mauricie/







TROIS-RIVIÈRES, QC, le 1er mars 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. André Fortin, la ministre déléguée aux Transports, Mme Véronyque Tremblay, et la ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de la Mauricie et députée de Laviolette, Mme Julie Boulet, invitent les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils procéderont à l'annonce des investissements routiers pour la période 2018?2020 pour l'ensemble du Québec et pour la région de la Mauricie.

Cet événement aura lieu :

Date : Le vendredi 2 mars 2018



Heure : 10h



Lieu : Sous le pont Laviolette

Accès par la voie d'accès au pont

Suivre les indications

Trois-Rivières

Voir plan joint



Plan B (en cas de mauvais temps)

CS de Trois-Rivières

2775, boulevard des Récollets

Trois-Rivières G8Z 4J3

SOURCE Cabinet du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports

Communiqué envoyé le 2 mars 2018 à 07:00 et diffusé par :