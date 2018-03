Terranova dévoile le tout premier cours en ligne à l'intention des responsables de la sécurité des systèmes d'information offrant des connaissances spécialisées afin de créer des programmes de sensibilisation à la sécurité solides







MONTRÉAL, March 2, 2018 /PRNewswire/ --

Leader dans le domaine de la sensibilisation à la sécurité informatique (SSI), Terranova comprend que les responsables de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) sont chargés de relever un certain nombre de défis importants, et notamment de générer des résultats mesurables via un programme de SSI. Terranova a également identifié une lacune majeure dans les programmes de SSI : la sensibilisation à la sécurité n'est pas toujours maintenue après sa mise en place, ce qui finit par rendre les entreprises de nouveau vulnérables aux risques.

C'est pour cette raison que Terranova a conçu Raising Security Awareness Effectively (Accroître la sensibilisation à la sécurité de manière efficace), un cours interactif qui aide les professionnels de la sécurité à développer un programme complet et à améliorer l'implication des employés à l'aide d'outils de sensibilisation intelligents créés pour que la sécurité reste un enjeu majeur de manière permanente. Il s'agit là d'une première de l'industrie.

Le cours Raising Security Awareness Effectively englobe un ensemble de connaissances acquises par Terranova en aidant ses clients à sensibiliser des millions d'utilisateurs et à créer des milliers de campagnes. Lise Lapointe, PDG de Terranova, a déclaré : « Notre vaste expérience, ainsi que les partenariats que nous avons développés avec nos clients au fil des années, nous ont permis de créer la recette parfaite pour mettre en oeuvre un programme de sensibilisation à la sécurité efficace basé sur des objectifs et des indicateurs clés de performance, pour la toute première fois. Plus besoin de tâtonner ! »

En clair, Terranova a maîtrisé un défi de taille, qui consiste à créer un échafaudage pour mieux sensibiliser le public aux questions de sécurité, afin que les RSSI puissent définir et atteindre leurs objectifs en la matière. Ce cours réduit considérablement la courbe d'apprentissage afin que l'équipe chargée de la mise en oeuvre du programme de SSI puisse fournir un programme interactif et intégré parfaitement adapté à la culture de l'organisation et à la nature des risques rencontrés.

Raising Security Awareness Effectively repose sur le cadre de SSI en 5 étapes de Terranova : (1) Analyser (2) Planifier (3) Mettre en place (4) Mesurer (5) Optimiser. Ces catégories interconnectées constituent l'architecture globale du programme de sensibilisation à la sécurité d'une organisation. À travers chaque étape, les RSSI reçoivent les connaissances, les instructions et les outils qui leur permettront d'analyser leurs besoins en matière de cybersécurité, de planifier des stratégies pour impliquer et motiver le public, de mettre en place des campagnes à travers l'organisation, d'en mesurer la réussite et d'optimiser leurs programmes de sensibilisation à la sécurité en conséquence.

Ce cours pratique fonctionne de concert avec la solution de SSI complète de Terranova. Ces deux éléments génèrent une expérience intégrée et positive pour que les RSSI puissent orchestrer en toute confiance un programme de sensibilisation à la sécurité complet, et en fin de compte, développer une culture de la sécurité qui met à l'honneur les meilleures pratiques et l'implication des utilisateurs finaux.

À propos de Terranova WW Corporation

Terranova est un fournisseur de solutions de sensibilisation à la sécurité, reconnu par Gartner dans son Magic Quadrant for Security Awareness, Computer-based Training. Notre solution complète aide à former les employés à la sécurité et aux cyber-risques, à mesurer les vulnérabilités liées aux employés en temps réel, à répondre aux exigences en matière de conformité et à assurer le suivi des améliorations au fil du temps afin de changer les comportements en matière de sécurité de manière positive. Avec notre approche multilingue et multiculturelle, nous sommes réputés pour le soutien remarquable que nous apportons aux entreprises internationales.

http://www.terranovacorporation.com/ciso

Contact: Kareen Pate, conseillère communication/marketing, +1-514-489-5806, poste 227, kareenpate@terranovacorporation.com

Communiqué envoyé le 1 mars 2018 à 21:58 et diffusé par :