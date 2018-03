Mitsubishi Chemical établit des partenariats stratégiques pour la commercialisation de membranes de zéolite destinées à la production de bioéthanol







TOKYO, 28 février 2018 /PRNewswire/ -- Mitsubishi Chemical Corporation (« MCC ») annonce par la présente avoir établi des partenariats stratégiques pour la commercialisation de ses membranes de zéolite, ZEBREX (TM), destinées à la production de bioéthanol. Les partenariats stratégiques comprennent ICM, Inc. (« ICM ») pour l'Amérique du Nord et Mitsui & Co., Ltd. (« Mitsui ») pour l'Asie-Pacifique et l'Europe. Ces partenariats accélèreront le développement commercial de MCC sur le marché du bioéthanol à l'échelle mondiale.

Avec les États-Unis et le Brésil en tête du marché mondial, l'utilisation de bioéthanol dérivé de matières premières issues de la biomasse comme le maïs, la canne à sucre et le manioc s'est largement répandue en raison de sa neutralité carbone et de son potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En outre, ce que l'on appelle le « bioéthanol de deuxième génération », c.-à-d. le bioéthanol provenant de matières premières non comestibles, est en train d'évoluer aux États-Unis et en Inde.

Le bioéthanol doit être déshydraté jusqu'à un certain point afin de pouvoir être utilisé comme combustible. Avec un marché en pleine expansion à l'échelle mondiale, les producteurs de bioéthanol auront beaucoup à gagner avec ZEBREX (TM). Grâce au système ZEBREX (TM), qui est une technologie de pointe de déshydratation continue utilisant des membranes de zéolite, les producteurs de bioéthanol économiseront de 20 % à 30 % de leur consommation d'énergie par rapport à un procédé APM traditionnel (*) qui nécessite des régénérations périodiques. En remplaçant le procédé APM ou en s'intégrant à une usine de bioéthanol existante, ZEBREX (TM) permet aux producteurs de bioéthanol de réduire leur empreinte carbone et leurs coûts d'exploitation tout en augmentant leur production grâce à une meilleure efficacité et stabilité opérationnelle.

Connue pour son expertise en ingénierie sur le marché de l'éthanol carburant, la technologie d'ICM est utilisée dans plus de la moitié des usines d'éthanol des États-Unis, qui abritent la plus grande production de bioéthanol. L'association de la technologie de déshydratation ZEBREX (TM) de MCC et de la capacité d'intégration de processus d'ICM accélèrera la pénétration de ZEBREX (TM) sur le marché nord-américain.

Mitsui possède un solide réseau marketing et commercial et des producteurs de bioéthanol en Asie-Pacifique et en Europe. Sa force ne se limite pas au bioéthanol, mais réside également sur les marchés du sucre et de l'alimentation. MCC fera la promotion de ZEBREX (TM) avec Mitsui auprès des producteurs de bioéthanol qui peuvent tirer avantage de cette technologie. Après la création de ce partenariat, l'un des plus grands producteurs de bioéthanol d'Europe, Pannonia Ethanol Zrt, basé en Hongrie, s'est engagé à installer le plus grand système ZEBREX (TM) au monde. Pannonia utilise également la technologie ICM : cette intégration de ZEBREX (TM) sera l'une des meilleures vitrines pour présenter les partenariats réussis concernant ZEBREX (TM) à l'échelle mondiale.

En développant son activité de fabrication de membranes en zéolite, activité que ces partenariats vont accélérer, MCC contribue à assurer la promotion d'une production et d'une utilisation efficaces de l'énergie.

(*) L'APM (adsorption à pression modulée) est une technologie utilisant des billes de zéolite de type A traditionnelles. En raison de l'inefficacité du procédé de déshydratation APM, le mélange éthanol/eau à 50 % doit être régénéré dans la colonne de distillation, ce qui est un procédé énergivore.

À propos d'ICM, Inc.

Fondée en 1995 et basée à Colwich, au Kansas, la société ICM, qui dispose d'un bureau régional au Brésil, fournit des technologies, des solutions et des services innovants pour soutenir l'agriculture et promouvoir les énergies renouvelables, notamment l'éthanol et les technologies d'alimentation qui vont accroître les réserves de protéines mondiales. En fournissant des technologies de procédé exclusives à plus de 100 usines réparties dans le monde entier et dont la capacité de production totale s'élève à environ 8,8 milliards de gallons d'éthanol par an et 25 millions de tonnes de drêches de distillerie par an, ICM est devenu un leader mondial des technologies de bioraffinage.

Pour en savoir plus, visitez http://icminc.com/.

Site Web de Mitsubishi Chemical Corporation : https://www.m-chemical.co.jp/en/index.html

