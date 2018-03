Hikvision lance à Los Angeles sa tournée américaine 2018 sur la cybersécurité







Chuck Davis, directeur de la cybersécurité à Hikvision Amérique du Nord, sera à la tête d'une tournée dans plusieurs villes traitant des mythes et des faits relatifs à la cybersécurité

CITY OF INDUSTRY, Californie, 1er mars 2018 /CNW/ - Hikvision USA Inc., un important fournisseur de technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, la robotique et plus encore, ainsi que le plus grand fabricant de produits et de solutions de vidéosurveillance au monde, annonce aujourd'hui que sa tournée américaine sur la cybersécurité débutera le mardi 27 mars 2018 à Los Angeles. Elle sera présentée dans d'autres villes sélectionnées des États-Unis au cours des prochains mois.

Ayant à sa tête Chuck Davis, le directeur de la cybersécurité à Hikvision Amérique du Nord, la tournée « Cybersecurity Myths and Facts: Presented by Hikvision » (mythes et faits entourant la cybersécurité : une présentation de Hikvision) se veut une séance de formation interactive de 90 minutes portant sur la cybersécurité, les menaces et les vulnérabilités du cyberespace, les mythes à l'égard de l'industrie de la vidéosurveillance, et les pratiques d'excellence servant à atténuer ces menaces et ces vulnérabilités. La tournée américaine fait suite à une campagne réussie dans quatre villes canadiennes effectuée en décembre, aussi chapeautée par Davis.

La présentation du 27 mars dans le cadre de la tournée Hikvision sur la cybersécurité aura lieu de 10 h à midi au Colony Theatre Company, situé au 555, N 3rd Street, à Burbank, en Californie. Les places pour assister à ces événements gratuits sont limitées. Il est conseillé de s'inscrire rapidement. Veuillez vous inscrire ici.

Voici certaines des villes qui accueilleront la tournée en 2018 : Miami, Las Vegas, Boston, Chicago, Washington DC, Atlanta, Philadelphie, St. Louis, Houston, Phoenix et New York City.

À propos de Hikvision :

Hikvision est un important fournisseur de technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, la robotique et plus encore. Il est le plus grand fabricant de produits de vidéosurveillance au monde. Fort d'une main-d'oeuvre en recherche et développement à la fine pointe de l'industrie, Hikvision produit une gamme complète de solutions et produits exhaustifs convenant à un grand éventail de marchés verticaux. En plus d'offrir une sécurité robuste, les produits Hikvision comportent des fonctions de données et de veille économique étendues pour les utilisateurs finaux. Grâce à ces fonctions, les entreprises peuvent propulser leur succès commercial et optimiser l'efficacité de leurs activités. Hikvision s'engage à offrir des produits d'une qualité et d'une sécurité optimales, et invite ses partenaires à tirer parti de ses ressources diverses en matière de cybersécurité, notamment le Centre de sécurité Hikvision.

