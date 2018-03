ZTE s'attend à voir accélérer l'intelligence artificielle opérationnelle







SHENZHEN, Chine, 1er mars 2018 /CNW/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), important fournisseur international de solutions de télécommunications, d'entreprises et de technologie grand public pour l'Internet mobile, s'est associée à la société d'études de marché IDC pour publier conjointement un livre blanc intitulé « Expediting AI for Operations in the Networks of Future ». ZTE estime que l'automatisation commandée par IA jouera un rôle plus important dans le secteur des télécommunications et que l'IA pour exécution opérationnelle représente pour les fournisseurs de services télécoms un excellent moyen d'occuper une position dominante sur le futur marché.

Selon le livre blanc, d'ici 2020, il est prévu que les organisations capables d'analyser toutes les données pertinentes et de fournir des informations exploitables réaliseront des gains de productivité supplémentaires de 430 milliards de dollars par rapport à leurs pairs moins axés sur l'analytique. Face à cette prévision, alors que l'IA actuelle occupe une place centrale dans la gestion et l'utilisation des grandes données, un nombre croissant d'entreprises s'activent à rechercher des moyens efficaces pour rendre l'IA opérationnelle.

ZTE, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions pour réseaux, terminaux et télécommunications, a investi massivement dans la technologie 5G, portant plus haut, plus loin les essais de réseaux 5G à de nombreux endroits dans le monde. Les perspectives d'avenir qu'offre l'hyperconnectivité ont également conduit la société à orchestrer en une seule plateforme propriétaire, baptisée uSmartInsight, de nombreuses années de recherche et de développement sur les mégadonnées (Big Data), afin d'accélérer l'opérationnalisation de l'IA pour ses clients dans différents secteurs d'activité. La plateforme uSmartInsight est bien développée pour affronter la concurrence dans les domaines de la puissance de calcul, des données et des scénarios de tâches.

La capacité à exploiter l'IA deviendra un impératif pour les exploitants des futurs réseaux 5G. Les principales perspectives d'application couvrent trois domaines fonctionnels : fonctionnement et maintenance du réseau; sécurité, configuration, orchestration et optimisation du réseau; activité commerciale et soutien à l'entreprise. Le fonctionnement du réseau sera le domaine d'exécution immédiat des automatisations d'IA porteuses de valeur. Le deuxième domaine fonctionnel, constitué par la configuration, l'orchestration et l'optimisation du réseau, tirera le meilleur parti de l'IA dans le contexte de la 5G. Quant à l'activité commerciale et au soutien à l'entreprise, ce domaine sera grandement amélioré grâce à l'intégration de l'IA dans les interfaces d'engagement client, les bases de connaissances et les systèmes de répartition des tâches.

Prenant pour cible un réseau entièrement autonome avec couverture et capacité optimisées, ZTE a circonscrit un certain nombre de scénarios d'application, à forte valeur ajoutée, pour la recherche et le développement continus : la conformation faisceau MIMO 5G massive assistée par IA (5G Massive MIMO Beamforming), qui peut amplifier la capacité des réseaux sans fil sans exiger de spectre supplémentaire; la mobilité intelligente (Smart Mobility Load Balancing), c'est-à-dire l'équilibrage de la charge qui se poursuivra largement dans les futurs réseaux, relativement aux empreintes digitales par radiofréquences, ce qui permettra d'identifier de manière unique les émetteurs physiques; le découpage de réseau virtuel intelligent 5G (5G Intelligent Virtual Network Slicing), qui servira à une foule de services innovants que le futur réseau 5G va supporter. Pour optimiser l'utilisation des ressources selon différentes exigences de performance, il est essentiel que réseau physique soit partitionné dynamiquement en différents réseaux virtuels.

Dans le contexte de la 5G, ZTE a fait de l'IA une priorité d'investissement stratégique. Les réseaux 5G à venir seront fortement tributaires des capacités d'IA pour la gestion de l'infrastructure, la gestion des réseaux ainsi que des fonctions métier et le soutien opérationnel.

Pour télécharger le livre blanc « Expediting AI for Operations in the Networks of Future » (IA : accélérer son exploitation dans les réseaux de l'avenir), cliquez sur http://www.zte.com.cn/mediares/zte/Global/Solutions/Expediting_AI_for_Operations_in_the_Networks_of_Future.pdf

À propos d'IDC

International Data Corporation (IDC) est le principal prestataire mondial de services de veille du marché, de conseil et d'évènements pour les secteurs des technologies de l'information, des télécommunications et des technologies grand public. Plus précisément, IDC aide les professionnels des TI, les dirigeants d'entreprise et la communauté des investisseurs à prendre, en matière d'achat de technologie et de stratégie commerciale, des décisions fondées sur des faits. Comptant plus de 1 100 analystes, IDC apporte son expertise sur les possibilités et tendances technologiques et industrielles, une expertise mondiale, régionale et locale couvrant plus de 110 pays. Au service des clients depuis 50 ans, IDC leur fournit des éclairages stratégiques, les aidant à atteindre leurs objectifs d'entreprise clés. IDC est une filiale d'IDG, le leader mondial des médias technologiques, de la recherche et de l'événementiel.

À propos de ZTE

ZTE est un fournisseur de systèmes de télécommunications avancés, d'appareils mobiles et de solutions technologiques d'entreprise, destinés aux consommateurs, aux transporteurs, aux entreprises et aux clients du secteur public. Fidèle à sa stratégie, ZTE entend fournir aux clients des innovations intégrées de bout en bout, porteuses d'excellence et de valeur à l'heure de la convergence des secteurs des télécommunications et des technologies de l'information. Cotée aux bourses de Hong Kong et de Shenzhen (code action H : 0763.HK / code action A : 000063.SZ), ZTE vend ses produits et services à plus de 500 opérateurs implantés dans plus de 160 pays. ZTE consacre 10 % de son chiffre d'affaires annuel à la recherche et au développement, et la société joue un rôle de premier plan au sein des organisations internationales de normalisation. ZTE tient à sa responsabilité sociale d'entreprise et souscrit, en tant que membre, aux principes du Pacte Mondial des Nations Unies. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.zte.com.cn.

Renseignements aux médias :

Margaret Ma

ZTE Corporation

Téléphone : +86 755 26775189

Courriel : ma.gaili@zte.com.cn

SOURCE ZTE Corporation

Communiqué envoyé le 1 mars 2018 à 19:21 et diffusé par :