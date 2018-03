Salon IDTechEx ! Technologies portatives : des opportunités de croissance après la vague d'engouement







La conférence et exposition IDTechEx Wearable Europe, les 11 et 12 avril à Berlin, en Allemagne, réunira les marques mondiales de l'écosystème avec des développeurs de technologie de pointe de premier plan, en se concentrant sur les opportunités de croissance commerciale pour les technologies portatives.

Au cours des dernières années, les technologies portatives ont créé des marchés valant plusieurs milliards de dollars, non seulement avec des produits de grande consommation comme les montres intelligentes, mais aussi avec des appareils médicaux comme les télémètres cardiaques mobiles (TCM). Cependant, il y a également eu des échecs et des attentes insatisfaites. Tandis que la vague d'engouement est loin d'être terminée en 2018, les sociétés se concentrent actuellement sur des produits différenciés, optimisés par de nouvelles technologies dans des domaines d'application ciblés, dans un secteur qui devrait enregistrer un taux de croissance composé annuel (TCCA) de 18 % jusqu'à 2022.

Avec plus de 200 sociétés exposantes et 2 500 participants, Wearable Europe, l'événement dédié à l'univers du secteur des technologies portatives, met en évidence de manière unique les opportunités de croissance globales et les besoins sous-jacents pour l'écosystème et les technologies habilitantes.

Les applications médicales figurent parmi les thèmes principaux de l'événement, avec des intervenants de grandes entreprises internationales comme GSK, Sanofi, GE Healthcare, Siemens, Qualcomm, Galvani Bioelectronics, Johnson & Johnson, L'Oréal et bien d'autres encore, présentant leurs derniers travaux, leurs besoins non encore résolus et les perspectives du secteur.

Les appareils de réalité augmentée (RA), virtuelle (RV) et mixte (RM) sont en train de redéfinir les frontières entre le monde réel et le monde numérique. Alors que les plateformes matérielles établies touchent davantage les producteurs de contenu, nous voyons aujourd'hui des vagues de nouveau contenu dans des secteurs tels que les jeux, l'enseignement, la santé et beaucoup d'autres. Wearable Europe aborde ce thème en se penchant sur les options matérielles émergentes qui vont optimiser les appareils de RA, RV et RM de demain. Cela inclut des avancées dans les domaines des micro-afficheurs et de l'optique, des interfaces utilisateur de dernière génération comme l'haptique, la commande vocale, la reconnaissance des gestes, etc., des options de stockage d'énergie et des composants électroniques structurels.

Les appareils flexibles et étirables, allant de capteurs à des batteries en passant par des écrans, sont largement couverts, ainsi que l'ensemble de la chaîne de valeur des e-textiles. Les fournisseurs de matériaux clés comme les encres conductrices, les fils et les câbles, les fabricants d'équipements, les intégrateurs de produits d'e-textile spécialisés et certaines des plus grandes marques émergentes seront tous présents à cette exposition et conférence. Alors que les appareils électroniques deviennent flexibles, étirables, adaptables et confortables, il n'a jamais été plus facile de porter des technologies afin d'atteindre une valeur maximale avec un encombrement minime.

Dirigé par les analystes des technologies portatives d'IDTechEx, l'événement Wearable Europe offre des opportunités vitales de collaboration et de networking au sein d'un espace à la fois difficile et possédant un potentiel indéniable, dont vous bénéficierez grandement. Inscrivez-vous dès maintenant pour en savoir plus sur les véritables besoins et les domaines de croissance au sein du secteur des technologies portatives.

