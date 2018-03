Target annonce une collaboration édition limitée avec Hunter







La collection de mode de vie printanier célèbre la famille, le plaisir et le plein air, la majorité des articles étant offerts à moins de 30 $

MINNEAPOLIS, 1er mars 2018 /CNW/ - Target Corporation (NYSE : TGT) annonce aujourd'hui une collaboration printanière édition limitée avec Hunter, une marque britannique patrimoniale fondée en 1856 reconnue pour ses célèbres accessoires, sacs, bottes et vêtements protecteurs d'extérieur Original Wellington. La collection compte plus de 300 articles. Elle comprend des vêtements et des accessoires pour hommes, femmes, garçons, filles et tout-petits, ainsi que des produits pour la maison et pour l'extérieur, dont un certain nombre représente une première incursion pour Hunter, comme des hamacs, des pare-soleil et des glacières.

« Hunter est réputée depuis longtemps pour sa conception esthétique impeccable, son patrimoine riche et son esprit ludique. Selon nos recherches, c'est une marque que les clients connaissent et adorent. Un jumelage de nos deux marques était tout à fait logique », souligne Mark Tritton, vice-président directeur et chef du marchandisage à Target. « Dès le tout début, nous avons travaillé avec Hunter pour créer une collection abordable et bien conçue centrée sur le plaisir, l'optimisme et l'aventure accessible à toute la famille. Les articles colorés toutes saisons de cette gamme sont faits pour profiter du plein air, beau temps, mauvais temps, quel que soit le budget. »

La collection Hunter pour Target sera offerte le samedi 14 avril 2018 dans les magasins Target sélectionnés et à Target.com. Celle-ci reflète l'esprit innovant des deux marques, un sentiment commun de joie et d'optimisme, et un engagement à créer des expériences enrichissantes. La collection a été conçue pour rassembler les familles et les amis afin qu'ils profitent des plaisirs extérieurs, et le prix des articles varie de 5 à 80 $, la plupart étant offerts à moins de 30 $. De plus, dans le cadre d'un tout premier partenariat de design de Target, les détenteurs de carte REDcard pourront commander avant tout le monde des couleurs exclusives pour les modèles sélectionnés à Target.com à compter du samedi 7 avril 2018.

« Notre partenariat avec Target est pour nous une occasion unique et fort opportune de communiquer l'histoire de Hunter et de rejoindre un auditoire très vaste aux États-Unis », soutient Alasdhair Willis, directeur artistique à Hunter. « L'esprit et les valeurs de nos marques sont similaires et, plus particulièrement, nous visons tous deux l'ensemble des membres de la famille et partageons le même esprit de joie, optimisme et passion pour l'aventure au quotidien. Le partenariat célèbre justement cela, ainsi que le lien qui nous unit aux festivals et aux activités de plein air. »

Pour concrétiser et célébrer le partenariat Hunter-Target, les deux sociétés organisent un festival qui proposera des activités familiales et des spectacles de musique. L'événement, qui est prévu vers la fin mars dans le secteur de Los Angeles, sera ouvert au public. Ce sera la première fois que les clients pourront se procurer des articles de la collection. Target dévoilera dans les prochaines semaines plus de détails à propos du festival ainsi que l'information relative à l'admission.

Fondée en 1856 en Écosse par un entrepreneur américain, Hunter (son nom d'origine étant la North British Rubber Company) est une marque britannique patrimoniale et progressiste reconnue pour sa célèbre botte Original Wellington. En 2013, Alasdhair Willis a joint l'entreprise à titre de directeur artistique, propulsant Hunter dans une nouvelle ère. Depuis la nomination de Willis, la bannière est passée d'une entreprise offrant un seul produit et étant reconnue presque exclusivement pour les bottes Original à une société multicatégorie couvrant désormais les articles toutes saisons dans les secteurs du prêt-à-porter, de la chaussure et des accessoires. Les produits de la marque sont populaires auprès des festivaliers et, aujourd'hui, la marque Hunter est instantanément reconnaissable sur les sites des festivals de la Grande-Bretagne et du monde entier.

Vous trouverez plus de renseignements à propos de l'initiative Hunter pour Target à l'adresse ABullseyeView.com. La clientèle est invitée à prendre part à la conversation sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic #HunterxTarget.

À propos de Target

Établie à Minneapolis, Target Corporation (NYSE : TGT) sert sa clientèle dans 1 822 magasins et à Target.com. Depuis 1946, Target a remis 5 pour cent de ses profits aux collectivités, ce qui représente aujourd'hui des millions de dollars par semaine. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le Target.com/Pressroom. Pour connaître tous les dessous de Target, visitez le Target.com/abullseyeview ou suivez @TargetNews sur Twitter.

À propos de Hunter

Hunter est une marque britannique patrimoniale reconnue pour sa célèbre botte Original. Fondée en Écosse en 1856, elle jouit d'un héritage d'innovation et de conception à l'avant-garde. Elle s'appuie sur ce patrimoine né il y a près de 160 ans pour créer des chaussures et des vêtements d'extérieur offrant une protection contre les aléas climatiques efficace dans tous les milieux. Hunter détient deux ordonnances royales (Royal Warrants) auprès de Sa Majesté la Reine et de Son Altesse Royale le Duc d'Édimbourg.

