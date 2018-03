Global Rallycross lance la GRC Champions Cup







MJP Racing développera une voiture de rallye de niveau supérieur pour lancer une plateforme de nouvelles séries dans le monde en 2019

LOS ANGELES et VIENNE, 1 mars 2018 /PRNewswire/ -- Red Bull Global Rallycross (GRC) et MJP Racing (MJP) ont annoncé aujourd'hui leur partenariat pour le développement de la catégorie « GRC Platinum » (platine) au moyen d'une voiture de rallye-cross monotype qui sera lancée en 2019. Le partenariat produira également une compétition GRC européenne (GRC Europe) qui complètera la compétition des Amériques (Red Bull GRC Americas). Chaque compétition sera composée de 8 à 12 épreuves qui se dérouleront lors la compétition de 2019 et les meilleurs finalistes de chaque compétition participeront à l'événement final GRC Champions Cup (coupe des champions).

La nouvelle voiture de la catégorie Platinum sera équipée d'un châssis tubulaire plus léger et plus agile que les « supercars » actuelles, d'un moteur à cylindrée plus élevée promettant des performances et une endurance inégalées dans les courses de rallye-cross de haut niveau. Le prix d'achat initial et les frais de fonctionnement seront considérablement plus bas que ceux proposés actuellement grâce à la standardisation du châssis et à l'utilisation d'un moteur doté d'une durée de vie utile significativement plus longue. La compétition est ouverte aux fabricants et aux particuliers. Le résultat sera une course féroce et compétitive pour une infime partie du coût actuel pour les équipes et les sponsors. Cela propulsera le nombre de pilotes du rallye-cross et l'ouvrira à un public plus large.

« L'introduction de la catégorie GRC Platinum positionne le sport rallye-cross pour le futur en créant un véhicule de niveau supérieur abordable et encore plus performant », a déclaré Colin Dyne, PDG de Red Bull GRC. « Notre objectif est de libéraliser le milieu de la compétition pour le rendre plus accessible aux pilotes et aux équipes afin de leur permettre de participer et de mettre en valeur leurs compétences de pilotage. De plus, l'ajout de la GRC Champions Cup réunira les meilleurs pilotes des deux continents pour couronner le "Roi du rallye-cross." »

« Nous partageons avec GRC une forte conviction et une grande passion dans le rallye-cross », explique Max J. Pucher, PDG de MJP Racing, « et cela nous permet de mettre en commun le savoir-faire nécessaire pour produire d'excellentes voitures et un type de course passionnant. Nous nous apercevons que chaque année de nombreux pilotes et équipes talentueux ne peuvent tout simplement pas trouver les sponsors nécessaires dotés de budgets énormes pour concourir à un niveau de calibre mondial, et ce, conformément à la réglementation actuelle en matière de "supercars." La base croissante de férus du rallye-cross veut davantage de ce type de courses avec plus d'action et un nombre plus important de leurs pilotes préférés. Nous sommes impatients de lancer l'expansion de GRC Europe pour amener les stars établies et montantes à l'événement GRC Champions Cup. »

La première course de démonstration des voitures de la catégorie Platinum aura lieu du 27 au 28 octobre lors de la finale de la Red Bull GRC 2018 à Lydden Hill au Royaume-Uni. Des annonces seront faites au cours des prochains mois avec plus de détails sur la voiture et le type de la catégorie GRC Platinum ainsi que sur la GRC Champions Cup. Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter : info@redbullglobalrallycross.com.

À propos de Red Bull Global Rallycross

Créé dans le but d'offrir l'action la plus captivante des sports motorisés, Red Bull Global Rallycross combine les meilleurs éléments du rallye à étapes, de la course hors route et de la course sur piste dans un milieu convivial pour férus. Des vedettes internationales s'affrontent roue contre roue sur des routes en terre, en gravier et lors de l'emblématique saut de 70 pieds. Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez visiter : http://www.redbullglobalrallycross.com.

À propos de MJP Racing

MJP Racing a participé au World Rallycross Championship (championnat mondial de rallye-cross) depuis 2015 et a été l'équipe, composée de Timo Scheider et Kevin Eriksson, n'étant pas soutenue par un constructeur ayant le plus de succès en 2017. La conception et la production internes du véhicule de la série GRC Platinum se dérouleront dans la nouvelle installation de 65 000 pieds carrés de MJP Racing en Autriche. Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez visiter : http://mjp-racing.at.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/646588/Red_Bull_GRC_logo.jpg

Communiqué envoyé le 1 mars 2018 à 17:49 et diffusé par :