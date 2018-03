Suncor Énergie dépose ses documents d'information annuels







CALGARY, Alberta, 01 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suncor a déposé son Rapport annuel et sa notice annuelle 2017 ainsi que la circulaire de procuration de la direction 2018.



Pour prendre connaissance des documents d'information annuels de la Société, consultez le profil de Suncor sur le site sedar.com ou sec.gov ou le site Web de Suncor à suncor.com/rapportsfinanciers.

Les actionnaires peuvent obtenir une copie du Rapport annuel 2017 de Suncor sans frais en communiquant avec les Relations avec les investisseurs au 1-800-558-9071.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com, suivez-nous sur Twitter @Suncor ou allez à ensemble.suncor.com.

Demandes des médias :

403-296-4000

media@suncor.com

Demandes des investisseurs :

800-558-9071

invest@suncor.com

