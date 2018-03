Kia Canada Inc. rapporte des ventes de 3 827 véhicules en février







Les ventes de février dominées par le véhicule utilitaire sport primé Sorento

MISSISSAUGA, Ontario, 01 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kia Canada Inc. rapporte la vente de 3 827 véhicules en février, soit une légère baisse de 4,3 pour cent sur la même période en 2017. Les ventes de février ont été dominées par le véhicule utilitaire sport Sorento (924 unités), en forte hausse de 11,9 pour cent par rapport à la même période en 2017. Parmi les autres véhicules à noter, on retrouve la familiale compacte Forte (790 unités), le véhicule utilitaire compact Sportage (594 unités) ainsi que le véhicule utilitaire urbain Soul (544 unités).



« Nous sommes très heureux de la performance de ventes du Sorento et de la Forte en février, qui continuent d'être des véhicules appréciés des clients canadiens partout au pays », a dit Ted Lancaster, vice-président et chef de l'exploitation chez Kia Canada Inc. Il a ajouté « nous espérons que cet intérêt se maintiendra en mars avec le lancement de l'événement « Kia c'est ça », visant à offrir des promotions compétitives sur des véhicules novateurs dotés de conceptions de classe mondiale, ainsi que d'un niveau de sécurité, de technologie et de rendement énergétique impressionnants. »

Lors du Salon International de l'auto de Toronto en février, le tout nouveau VUS compact Kia Niro PHEV 2019 a été présenté aux médias canadiens. Ce modèle sera disponible chez les concessionnaires canadiens plus tard cet été.

Incitatifs en mars 2018 :

Kia Canada a le plaisir d'annoncer l'événement de vente « Kia c'est ça » permettant aux clients de profiter de 0 % à la location ou au prêt, 0 $ de versement initial et 0 $ de dépôt de sécurité sur certains modèles. Pour le mois de mars, les clients peuvent financer la Forte 4 portes 2018 ou le Sorento pour 0 % jusqu'à 60 mois, plus 2 000 $ de remise sur certains modèles. À l'achat au comptant, les clients peuvent économiser jusqu'à 4 000 $ sur l'Optima et sur certains modèles Sorento 2018. Voyez le concessionnaire pour tous les détails.

