Groupe TVA enregistre un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 9,2 millions de dollars pour son quatrième trimestre de 2017

MONTRÉAL, le 1er mars 2018 /CNW Telbec/ - Groupe TVA inc. (« Groupe TVA » ou la « Société ») annonce qu'elle a enregistré un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 9,2 millions de dollars soit 0,21 $ par action au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2017 comparativement à un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 5,7 millions ou 0,13 $ par action pour le trimestre correspondant de l'exercice 2016.

Faits saillants liés à l'exploitation du quatrième trimestre :

Bénéfice d'exploitation ajusté 1 consolidé de 22 968 000 $, soit une variation favorable de 984 000 $ (4,5 %) comparativement au trimestre correspondant de 2016;

consolidé de 22 968 000 $, soit une variation favorable de 984 000 $ (4,5 %) comparativement au trimestre correspondant de 2016; Bénéfice d'exploitation ajusté 1 du secteur télédiffusion et production de 16 232 000 $, soit une variation défavorable de 1 213 000 $ principalement attribuable à la baisse de 9,5 % du bénéfice d'exploitation ajusté 1 du Réseau TVA;

du secteur télédiffusion et production de 16 232 000 $, soit une variation défavorable de 1 213 000 $ principalement attribuable à la baisse de 9,5 % du bénéfice d'exploitation ajusté du Réseau TVA; Bénéfice d'exploitation ajusté 1 du secteur magazines de 2 482 000 $, soit une variation favorable de 343 000 $ (16,0 %) découlant principalement de la mise en place de plans de rationalisation au cours des derniers trimestres ainsi que de la cessation de la publication de certains titres au cours de l'année 2016, compensées en partie par la baisse des produits d'exploitation;

du secteur magazines de 2 482 000 $, soit une variation favorable de 343 000 $ (16,0 %) découlant principalement de la mise en place de plans de rationalisation au cours des derniers trimestres ainsi que de la cessation de la publication de certains titres au cours de l'année 2016, compensées en partie par la baisse des produits d'exploitation; Bénéfice d'exploitation ajusté1 du secteur des services cinématographiques et audiovisuels (« MELS ») de 4 254 000 $, soit un écart favorable de 1 854 000 $ essentiellement attribuable à l'augmentation du bénéfice d'exploitation ajusté1 des activités de location de studios et d'équipements ainsi qu'à la diminution de la perte d'exploitation ajustée1 des activités d'effets visuels, compensées en partie par la diminution des résultats d'exploitation ajustés1 des activités de postproduction.

« Nous sommes satisfaits des résultats obtenus pour le dernier trimestre de notre exercice financier. Le secteur télédiffusion et production a été affecté par un ajustement négatif des revenus des chaînes spécialisées de la Société notamment par un ajustement suite à la décision du CRTC quant au tarif à payer par Bell pour la distribution de la chaîne « TVA Sports ». Malgré tout, les revenus publicitaires de nos chaînes spécialisées ont poursuivi leur croissance avec une hausse de 9,8 % comparativement au trimestre correspondant de 2016. Les parts de marché totales de Groupe TVA ont connu une croissance de 0,9 part2 atteignant 36,4 parts pour le quatrième trimestre de 2017 comparativement à 35,5 parts pour la même période de 2016. Le Réseau TVA s'accapare 24,3 parts de marché avec sept émissions ayant obtenu un auditoire de plus d'un million de téléspectateurs dont la grande finale de La Voix Junior qui a rejoint jusqu'à 2 476 0003 téléspectateurs », a commenté Madame France Lauzière, présidente et chef de la direction de la Société.

« Dans le secteur des magazines, les différents plans de rationalisation mis en place au cours des derniers trimestres ont permis au secteur de dégager un bénéfice d'exploitation ajusté1 en croissance et une marge bénéficiaire de 10,3 %. Durant le dernier trimestre, les titres de TVA Publications se sont une fois de plus illustrés en remportant six prix au concours « Canadian Online Publishing Awards ». Avec les prix remportés, les magazines Coup de Pouce, Elle Québec, Elle Canada et Clin d'oeil confirment la pertinence de notre approche en matière de contenus numériques », a poursuivi Madame France Lauzière.

« Finalement, les résultats financiers du secteur des services cinématographiques et audiovisuels ont connu une croissance pour un troisième trimestre consécutif alimentée principalement par l'utilisation de nos studios et équipements par les producteurs locaux et internationaux. L'ensemble des services de postproduction, d'effets visuels et de distribution ont également affiché une croissance de leurs résultats d'exploitation ajustés1 comparativement au trimestre correspondant de 2016. De plus, nous sommes très fiers des quatre mises en nomination aux prix Écrans canadiens des productions Nous sommes les autres, Hochelaga, Terre des âmes et All You Can Eat Buddha dans les catégories Meilleurs effets visuels et Meilleur son d'ensemble et auxquelles les artisans de MELS ont contribué », a conclu Madame France Lauzière.

Résultats pour l'exercice 2017

Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2017, le bénéfice d'exploitation ajusté1 consolidé de la Société s'est élevé à 66 381 000 $ comparativement à 45 401 000 $ pour l'exercice précédent, soit un écart favorable de 46,2 %. Le secteur télédiffusion et production a connu un écart favorable de 87,1 % tandis que le secteur magazines a connu une baisse de son bénéfice d'exploitation ajusté1 de 27,5 %, expliquée principalement par la baisse des produits d'exploitation. Le secteur des services cinématographiques et audiovisuels a connu une croissance de 57,7 % de son bénéfice d'exploitation ajusté1, principalement attribuable à un volume d'activités significativement plus élevé relativement à la location de studios et d'équipements. L'écart favorable de 19 488 000 $ du bénéfice d'exploitation ajusté1 du secteur télédiffusion et production est attribuable principalement à la diminution de 55,8 % de la perte d'exploitation ajustée1 de « TVA Sports », à l'augmentation de 4,3 % du bénéfice d'exploitation ajusté1 du Réseau TVA et à l'augmentation de 7,8 % du bénéfice d'exploitation ajusté1 des autres chaînes spécialisées.

Les produits d'exploitation consolidés se sont élevés à 589 707 000 $ pour l'exercice 2017 comparativement à 590 866 000 $ pour l'exercice précédent, soit une légère baisse de 0,2 %. Pour cette même période, la perte nette attribuable aux actionnaires de la Société a été de 15 951 000 $, soit une perte de 0,37 $ par action comparativement à une perte nette attribuable aux actionnaires de 39 855 000 $ ou une perte de 0,92 $ par action pour l'exercice 2016.

De plus, au cours du troisième trimestre 2017, la Société a alors reconnu une charge de dépréciation non monétaire de l'écart d'acquisition du secteur magazines de 29 993 000 $ dont 1 489 000 $ sans incidence fiscale (40 100 000 $ sans incidence fiscale en 2016) et une charge de dépréciation non monétaire de certains actifs incorporels de 12 412 000 $ dont 3 103 000 $ sans incidence fiscale (nil en 2016).

Définition

1 Bénéfice ou perte d'exploitation ajusté(e) (« Résultats d'exploitation ajustés »)

Dans son analyse des résultats d'exploitation, la Société définit le bénéfice (la perte) d'exploitation ajusté(e) comme le bénéfice net (la perte nette) avant l'amortissement des immobilisations et actifs incorporels, les charges financières, la dépréciation de l'écart d'acquisition et d'actifs incorporels, les frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres, les impôts sur le bénéfice et la part du bénéfice dans les entreprises associées. Le bénéfice (la perte) d'exploitation ajusté(e), tel(le) que défini(e) ci-dessus, n'est pas une mesure des résultats définie conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS »). Ce n'est pas non plus une mesure destinée à remplacer d'autres outils d'évaluation du rendement financier ou l'état des flux de trésorerie comme indicateur de liquidité. Cette mesure ne devrait pas être considérée isolément ou comme substitut aux autres mesures de rendement calculées selon les IFRS. La direction et le conseil d'administration de la Société utilisent cette mesure pour évaluer tant les résultats consolidés de la Société que les résultats des secteurs d'activités qui en font partie. Cette mesure élimine le niveau substantiel de dépréciation et d'amortissement des actifs corporels et incorporels et n'est pas affectée par la structure du capital ou par les activités d'investissement de la Société et de ses différents secteurs d'activités. En outre, le bénéfice (la perte) d'exploitation ajusté(e) est utile, car il (elle) constitue un élément important des régimes de rémunération incitative annuels de la Société. Signalons que la définition du bénéfice (de la perte) d'exploitation ajusté(e) adoptée par la Société peut différer de celle d'autres entreprises.

Téléconférence des investisseurs

Le 2 mars 2018, à 10h (HNE), aura lieu une téléconférence sur les résultats de Groupe TVA pour le quatrième trimestre et les résultats annuels 2017, avec une période de questions réservée aux analystes financiers. On peut y accéder en composant le 1-877-293-8052, code d'accès pour les participants 66581#. Une version enregistrée, en anglais seulement, sera disponible par la suite en composant le 1-877-293-8133, numéro de conférence 1228603# et code d'accès pour les participants 66581#, entre le 2 mars et le 2 juin 2018.

Mise en garde concernant l'information prospective

Les énoncés figurant dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques peuvent constituer des énoncés prospectifs assujettis à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses importantes connus et inconnus qui sont susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels de la Société dans des périodes futures et ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables à l'utilisation du conditionnel, à des expressions prospectives comme « proposer », « s'attendre à », « pouvoir », « anticiper », « avoir l'intention de », « estimer que », « prévoir », « désirer » ou « croire » ou la tournure négative de ces expressions ou de leurs variantes ou toute terminologie similaire. Au nombre des facteurs pouvant entraîner un écart entre les résultats réels et les attentes actuelles figurent la saisonnalité, les risques d'exploitation (y compris les mesures relatives à l'établissement des prix prises par des concurrents et les risques reliés à la perte de clients clés dans le secteur des services cinématographiques et audiovisuels), les risques liés aux coûts de contenu de la programmation et de production, le risque de crédit, les risques associés à la réglementation gouvernementale, les risques associés à l'aide gouvernementale, aux effets de la conjoncture économique et de la fragmentation du paysage médiatique, les risques reliés à la capacité d'adaptation de la Société face à l'évolution technologique rapide et aux nouvelles formes de diffusion ou de stockage ainsi que les risques liés aux relations de travail.

Les investisseurs et autres personnes devraient noter que la liste des facteurs mentionnés ci-dessus, qui sont susceptibles d'influer sur les résultats futurs, n'est pas exhaustive et éviter de se fier indûment à tout énoncé prospectif. Pour de plus amples renseignements sur les risques, incertitudes et hypothèses susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels de la Société et les attentes actuelles, veuillez-vous reporter aux documents publics déposés par la Société qui sont accessibles à www.sedar.com et http://groupetva.ca y compris, en particulier, à la section « Risques et incertitudes » du rapport de gestion annuel de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017 et la rubrique « Facteurs de risques » de la notice annuelle 2017 de la Société.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes de la Société au 1er mars 2018 et sont sous réserve de changements pouvant survenir après cette date. La Société décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables le requièrent.

Groupe TVA

Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'affaires publiques de langue française en Amérique du Nord et une des plus grandes entreprises privées de production. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie plusieurs titres anglophones parmi les plus populaires au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B.

Voir la définition du bénéfice (de la perte) d'exploitation ajusté(e) ci-après.

Source : Numeris - Québec franco, 1er octobre au 31 décembre 2017, l-d, 2h-2h, t2+

Source : Numéris - Québec franco, dimanche 19 novembre 19h00-21h00

GROUPE TVA INC. États consolidés des résultats







(non audités) (en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action)





Périodes de trois mois

terminées les 31 décembre

Exercices terminés

les 31 décembre





2017

2016

2017

2016





















Revenus

155 256 $ 169 522 $ 589 707 $ 590 866 $



















Achats de biens et services

96 968

104 603

373 404

384 349

Coûts liés au personnel

35 320

42 935

149 922

161 116

Amortissement des immobilisations et actifs incorporels

8 365

9 639

34 874

35 961

Charges financières

480

804

2 449

3 378

Dépréciation de l'écart d'acquisition et d'actifs incorporels

?

?

42 405

40 100

Frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres

1 408

4 163

6 390

5 940

Bénéfice (perte) avant dépense (recouvrement) d'impôts et part du bénéfice dans les entreprises associées

12 715

7 378

(19 737)

(39 978)





















Dépense (recouvrement) d'impôts

3 493

1 946

(3 631)

542

Part du bénéfice dans les entreprises associées

(117)

(226)

(445)

(829)

Bénéfice net (perte nette)

9 339 $ 5 658 $ (15 661) $ (39 691) $



















Bénéfice net (perte nette) attribuable aux (à la) :

















Actionnaires

9 210 $ 5 717 $ (15 951) $ (39 855) $ Participation ne donnant pas le contrôle

129

(59)

290

164









































Résultat par action de base et dilué attribuable aux actionnaires

0,21 $ 0,13 $ (0,37) $ (0,92) $

GROUPE TVA INC. États consolidés du résultat global







(non audités) (en milliers de dollars canadiens)











Périodes de trois mois

terminées les 31 décembre

Exercices terminés

les 31 décembre







2017

2016

2017

2016





















Bénéfice net (perte nette)

9 339 $ 5 658 $ (15 661) $ (39 691) $



















Autres éléments du résultat global pouvant être reclassés aux résultats :



















Couverture de flux de trésorerie :





















Gain sur évaluation d'instruments financiers dérivés

8

91

168

294





Impôts différés

(2)

(25)

(45)

(79)

Autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés aux résultats :



















Régimes à prestations définies :





















Gain sur réévaluations

1 150

31 296

1 150

11 296





Impôts différés

(308)

(8 369)

(308)

(3 027)

























848

22 993

965

8 484





















Résultat global

10 187 $ 28 651 $ (14 696) $ (31 207) $



















Résultat global attribuable aux (à la) :

















Actionnaires

10 058 $ 28 710 $ (14 986) $ (31 371) $ Participation ne donnant pas le contrôle

129

(59)

290

164























GROUPE TVA INC. États consolidés des capitaux propres

(non audités) (en milliers de dollars canadiens)









Capitaux propres attribuables aux actionnaires Capitaux Total des Capital-

actions Surplus

d'apport Bénéfices

non

répartis Cumul des

autres

éléments du

résultat

global propres

attribua-

bles à la

partici-

pation ne

donnant

pas le

contrôle capitaux

propres

























Solde au 31 décembre 2015 207 280 $ 581 $ 107 369 $ (6 474) $ 676 $ 309 432 $ (Perte nette) bénéfice net ?

?

(39 855)

?

164

(39 691)

Autres éléments du résultat global ?

?

?

8 484

?

8 484



























Solde au 31 décembre 2016 207 280

581

67 514

2 010

840

278 225

(Perte nette) bénéfice net ?

?

(15 951)

?

290

(15 661)

Autres éléments du résultat global ?

?

?

965

?

965

Solde au 31 décembre 2017 207 280 $ 581 $ 51 563 $ 2 975 $ 1 130 $ 263 529 $

GROUPE TVA INC. Bilans consolidés







(non audités) (en milliers de dollars canadiens)











31 décembre

2017

31 décembre

2016













Actif





















Actif à court terme











Espèces

21 258 $ 17 219 $

Débiteurs

144 913

142 663



Impôts sur le bénéfice

596

3 966



Émissions, droits de diffusion et stocks

79 437

77 628



Charges payées d'avance

3 736

3 870





249 940

245 346

Actif à long terme











Droits de diffusion

43 031

44 684



Placements

12 851

12 756



Immobilisations

200 510

205 843



Actifs incorporels

15 120

32 493



Écart d'acquisition

7 892

37 885



Actif au titre des prestations définies

2 873

4 250



Impôts différés

14 015

3 351





296 292

341 262

Total de l'actif

546 232 $ 586 608 $











Passif et capitaux propres





















Passif à court terme











Créditeurs et charges à payer

104 505 $ 105 523 $

Impôts sur le bénéfice

6 314

1 250



Droits de diffusion à payer

69 244

92 627



Provisions

8 937

6 638



Revenus reportés

18 728

19 847



Dette échéant à court terme

9 844

6 562





217 572

232 447

Passif à long terme











Dette à long terme

52 708

62 561



Passif au titre des prestations définies

1 686

1 904



Autres éléments de passif

9 946

9 675



Impôts différés

791

1 796





65 131

75 936

Capitaux propres











Capital-actions

207 280

207 280



Surplus d'apport

581

581



Bénéfices non répartis

51 563

67 514



Cumul des autres éléments du résultat global

2 975

2 010



Capitaux propres attribuables aux actionnaires

262 399

277 385



Participation ne donnant pas le contrôle

1 130

840





263 529

278 225

Total du passif et des capitaux propres

546 232 $ 586 608 $

GROUPE TVA INC.



États consolidés des flux de trésorerie



























(non audités)





(en milliers de dollars canadiens)





























Périodes de trois mois

terminées les 31 décembre

Exercices terminés

les 31 décembre





2017

2016

2017

2016





















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation



















Bénéfice net (perte nette)

9 339 $ 5 658 $ (15 661) $ (39 691) $

Ajustements pour :





















Amortissement

8 414

9 715

35 071

36 243





Dépréciation de l'écart d'acquisition et d'actifs incorporels

?

?

42 405

40 100





Part du bénéfice dans les entreprises associées

(117)

(226)

(445)

(829)





Impôts différés

(206)

1 726

(12 024)

(494)





Autres

(740)

1

(738)

303

Fonds générés par l'exploitation courante

16 690

16 874

48 608

35 632

Variation nette hors caisse des actifs et passifs d'exploitation

(14 317)

(11 603)

(15 319)

6 023

Flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation

2 373

5 271

33 289

41 655





















Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement



















Acquisitions d'immobilisations

(4 081)

(5 063)

(21 621)

(29 081)



Acquisitions d'actifs incorporels

(358)

(796)

(1 795)

(2 285)



Disposition d'entreprise

?

?

?

222



Disposition d'immobilisations

740

?

740

?



Variation des placements

?

?

350

(895)

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement

(3 699)

(5 859)

(22 326)

(32 039)





















Flux de trésorerie liés aux activités de financement



















Remboursement de la dette à long terme

(2 530)

(1 395)

(6 768)

(4 190)



Remboursement d'instruments financiers dérivés

(37)

(60)

(156)

(203)

Flux de trésorerie utilisés pour les activités de financement

(2 567)

(1 455)

(6 924)

(4 393)





















Variation nette des espèces

(3 893)

(2 043)

4 039

5 223

Espèces au début de la période

25 151

19 262

17 219

11 996

Espèces à la fin de la période

21 258 $ 17 219 $ 21 258 $ 17 219 $



















Intérêts et impôts classés au titre des activités d'exploitation



















Intérêts versés

493 $ 766 $ 2 315 $ 2 570 $

Impôts sur le bénéfice versés (encaissés) (déduction faite des remboursements ou des paiements)

413

277

(42)

(1 271)



GROUPE TVA INC.

Information sectorielle

(non auditée)

(en milliers de dollars canadiens)

Au début de l'exercice 2016, la direction a apporté des modifications à la structure de gestion de la Société. Suite à ces changements, certaines activités du secteur télédiffusion et production, anciennement exercées par TVA Accès inc. (maintenant Mels Doublage inc.), ont été transférées au sein de différentes entités de la Société. Ainsi, les activités de production commerciale sont demeurées au sein du secteur télédiffusion et production, les activités d'édition sur mesure, de production commerciale imprimée et de services prémédia ont été intégrées aux activités du secteur magazines alors que les activités de doublage sont incluses dans le secteur des services cinématographiques et audiovisuels.

Les activités de la Société se composent des secteurs suivants :

Le secteur télédiffusion et production inclut les activités du Réseau TVA (y compris la filiale et les divisions TVA Productions inc., TVA Nouvelles et TVA Interactif), des services spécialisés, la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques télévisuelles, les activités de production commerciale ainsi que les activités de distribution de produits audiovisuels.

inclut les activités du Réseau TVA (y compris la filiale et les divisions TVA Productions inc., TVA Nouvelles et TVA Interactif), des services spécialisés, la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques télévisuelles, les activités de production commerciale ainsi que les activités de distribution de produits audiovisuels. Le secteur magazines , par l'entremise de ses filiales, notamment TVA Publications inc. et Les Publications Charron & Cie inc., comprend les activités d'édition de magazines dans des domaines variés incluant les arts, le spectacle, la télévision, la mode, les sports et la décoration, la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques liées aux magazines ainsi que les activités d'édition sur mesure, de production commerciale imprimée et de services prémédia.

, par l'entremise de ses filiales, notamment TVA Publications inc. et Les Publications Charron & Cie inc., comprend les activités d'édition de magazines dans des domaines variés incluant les arts, le spectacle, la télévision, la mode, les sports et la décoration, la commercialisation de produits numériques associés aux différentes marques liées aux magazines ainsi que les activités d'édition sur mesure, de production commerciale imprimée et de services prémédia. Le secteur des services cinématographiques et audiovisuels, par le biais des filiales MELS Studios et Postproduction s.e.n.c. et Mels Doublage inc., inclut les activités de services de location de studios et d'équipements, de doublage ainsi que les services de postproduction, d'effets visuels et de distribution.

(non auditée)









(en milliers de dollars canadiens)

























Périodes de trois mois

terminées les 31 décembre

Exercices terminés les 31 décembre





2017

2016

2017

2016





















Revenus



















Télédiffusion et production

117 016 $ 128 194 $ 439 149 $ 427 627 $

Magazines

24 207

29 120

94 583

115 829



Services cinématographiques et audiovisuels

16 701

15 189

67 073

59 320



Éléments intersectoriels

(2 668)

(2 981)

(11 098)

(11 910)





155 256 $ 169 522 $ 589 707 $ 590 866 $



















Bénéfice d'exploitation ajusté(1)



















Télédiffusion et production

16 232

17 445

41 867

22 379



Magazines

2 482

2 139

10 020

13 830



Services cinématographiques et audiovisuels

4 254

2 400

14 494

9 192





22 968

21 984

66 381

45 401

Amortissement des immobilisations et actifs incorporels

8 365

9 639

34 874

35 961

Charges financières

480

804

2 449

3 378

Dépréciation de l'écart d'acquisition et d'actifs incorporels

?

?

42 405

40 100

Frais de rationalisation des activités d'exploitation et autres

1 408

4 163

6 390

5 940

Bénéfice (perte) avant dépense (recouvrement) d'impôts et part du bénéfice dans les entreprises associées

12 715 $ 7 378 $ (19 737) $ (39 978) $





(1) Le chef de la direction utilise le bénéfice (la perte) d'exploitation ajusté(e) comme mesure de rendement financier pour évaluer la performance de chaque secteur d'activités de la Société. Le bénéfice (la perte) d'exploitation ajusté(e) est défini(e) comme le bénéfice net (la perte nette) avant l'amortissement des immobilisations et actifs incorporels, les charges financières, les frais de rationalisation des activités d'exploitation, dépréciation d'actifs et autres, les impôts sur le bénéfice et la part du bénéfice dans les entreprises associées. Le bénéfice (la perte) d'exploitation ajusté(e), tel(le) que défini(e) ci-dessus, n'est pas une mesure des résultats définie conformément aux IFRS.

SOURCE Groupe TVA

