Programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Leader dans le domaine de la sensibilisation à la sécurité informatique (SSI), Terranova comprend que les responsables de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) sont chargés de relever un certain nombre de défis importants, et notamment de...

Hikvision USA Inc., un important fournisseur de technologies émergentes telles que l'intelligence artificielle, l'apprentissage machine, la robotique et plus encore, ainsi que le plus grand fabricant de produits et de solutions de vidéosurveillance...