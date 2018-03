Swoop accueille Steven Greenway à titre de président







L'ancien membre fondateur et chef des services commerciaux de Scoot sera à la tête du premier transporteur à très bas tarifs au Canada

CALGARY, le 1er mars 2018 /CNW/ - Swoop a annoncé aujourd'hui la nomination de Steven Greenway à titre de président du premier transporteur à très bas tarifs au Canada, Swoop. Steven entrera en fonction à Swoop le 5 mars 2018.

Relevant de Gregg Saretsky, président et chef de la direction du Groupe WestJet, Steven assumera la responsabilité intégrale de tous les aspects stratégiques de Swoop, notamment la planification à court terme et à long terme, la stratégie de la marque, l'établissement des prix, le développement de produits et l'opérationnalisation du transporteur à très bas tarifs en 2018 et dans les années à venir. Bob Cummings, cadre de WestJet responsable du lancement de Swoop, occupera désormais la fonction de vice-président directeur, stratégie et services aux invités à WestJet.

« Steven nous fera bénéficier de sa vaste expertise de l'exploitation de transporteurs aériens à très bas tarifs, notamment au chapitre des ventes, de la distribution, de la planification, de la gestion des revenus, de même que des stratégies liées à la fidélité et aux activités commerciales, des domaines d'expertise qui seront appréciés au sein de l'entreprise », a déclaré Gregg Saretsky. « Le lancement de la marque de Swoop et de ses réservations, que Bob Cummings a dirigé avec brio, nous a procuré d'excellentes assises et nous sommes impatients de bénéficier de la vaste expérience de Steven et de sa motivation à prendre la relève à Swoop. »

« Je suis extrêmement honoré de me joindre à l'équipe de Swoop », a affirmé Steven Greenway. « Il est emballant de faire partie de l'histoire de Swoop et d'avoir l'occasion de faire en sorte que Swoop change le marché canadien du voyage, tout comme WestJet l'a fait il y a deux décennies. Le fait de participer au démarrage d'une compagnie aérienne constitue une expérience magique, alors que notre équipe cherche à apporter sa contribution à une compagnie aérienne qui fera longtemps partie du secteur de l'aviation au Canada. »

Steven se joint à Swoop avec une expérience de plus de 20 ans dans les domaines des transporteurs aériens, de la fidélité et de la consultation, tout particulièrement parmi les transporteurs à tarifs économiques. Les postes les plus récents que Steven a occupés sont ceux de président et chef de la direction de reward-U, le programme de fidélité novateur du transporteur à tarifs économiques HK Express, et de membre du conseil d'administration de Zuji, l'une des agences de voyages en ligne asiatiques de premier plan. Il a été responsable de contribuer à stimuler l'excellence opérationnelle, la planification stratégique et l'accélération de la croissance des revenus des deux organisations. Steven a également occupé plusieurs postes de direction auprès de compagnies aériennes, notamment le transporteur à tarifs économiques japonais Peach Aviation, Virgin Blue, Virgin Atlantic et Qantas. Plus récemment, Steven était membre fondateur et chef des services commerciaux à Scoot, le transporteur à tarifs économiques de moyen à long courrier prospère de Singapore Airlines. Steven possède un baccalauréat en économie et un baccalauréat en science politique.

Swoop a pris son envol dans le marché du voyage canadien afin d'offrir au pays une option de transport aérien dotée d'un service simplifié et de tarifs plus bas, qui permettra à plus de Canadiens de voyager. Swoop détient une position unique puisqu'il s'agit du seul transporteur à très bas tarifs au Canada, doté d'un bilan solide, d'une flotte moderne d'appareils Boeing 737-800 et d'une équipe de gestion ayant une connaissance approfondie du marché aéronautique. Pour obtenir plus de renseignements sur Swoop, sur ses plans de lancement de 2018 et sur les occasions d'emploi, inscrivez-vous à FlySwoop.com (en anglais).

