NIVEA est fier d'annoncer son association avec Tessa Virtue, sa toute première ambassadrice de marque au Canada

TORONTO, le 1er mars 2018 /CNW Telbec/ - C'est le moment pour lequel vous avez passé toute votre vie à travailler; vous et votre pays avez enfin l'opportunité de briller... En faisant équipe avec Tessa Virtue, danseuse sur glace canadienne, championne du monde et médaillée d'or olympique, NIVEA voit sa marque rayonner, à travers le pays, brillamment. Une marque emblématique, fiable et réputée, toute aussi créative qu'enjouée. Une marque dont les valeurs fondamentales rejoignent les Canadiens d'un océan à l'autre.

Tessa est l'illustration parfaite des valeurs canadiennes : l'éthique de travail, le dévouement, l'athlétisme et la fierté nationale. Aux Jeux Olympiques de 2010 à Vancouver, aux côtés de son partenaire Scott Moir, elle est devenue la plus jeune championne de danse sur glace de l'histoire olympique et tout récemment, à PyeongChang, le duo dynamique a ébloui les spectateurs du monde entier. Ils sont devenus le couple de danse sur glace canadien le plus médaillé de tous les temps. À travers son programme d'entraînement rigoureux, son brillant parcours universitaire et son illustre carrière professionnelle, Tessa a été photographiée sur de nombreux tapis rouges, mise en vedette dans d'innombrables magazines, et on la voit souvent interagir avec ses fans; faisant preuve d'une authenticité naturelle à tout coup.

«NIVEA est une marque en qui les utilisateurs font confiance pour mettre en valeur leur apparence avec assurance et efficacité. Tessa illustre les mêmes qualités, qu'elle soit sur la glace ou non, ce qui fait d'elle une candidate naturelle pour être notre ambassadrice de marque. Nous sommes vraiment heureux de l'avoir dans notre équipe et de pouvoir vivre ensemble cette aventure unique. », a déclaré Julia Geissen, directrice du marketing de NIVEA.

Étant membre d'un duo de danseurs sur glace, Tessa reconnait l'importance de la reconnaissance mutuelle dans un partenariat, et notre réciprocité mutuelle l'a tout de suite enchantée. La star du patinage artistique canadien considère son partenariat avec NIVEA comme un «véritable honneur». Les produits de NIVEA étant, depuis longtemps, les éléments de base de son régime de beauté. «La qualité des produits est inégalée, mais ce qui est peut-être plus important encore, ce sont les valeurs fondamentales de la marque, qui sont tout aussi admirables qu'inspirantes. L'engagement de la marque à encourager la valorisation de soi et l'importance de se sentir bien dans sa peau, est extrêmement réconfortant et facile à porter », cite Tessa.

Lorsqu'elle n'est pas sur la glace, Tessa partage son temps entre sa ville natale de London, Ontario et le nouveau chez soi qu'elle s'est créée, à Montréal. «Je suis absolument tombée amoureuse de la ville de Montréal. J'ai pu y bénéficier d'une base d'entraînement parfaite et j'y ai découvert un environnement inspirant et dynamique que je peux maintenant considérer comme chez moi. » Par coïncidence fortuite, le siège social canadien de NIVEA se trouve également à Montréal.

Tessa est tombée tête par-dessus patins pour les dernières innovations de NIVEA: la crème nourrissante NIVEA Care et l'eau micellaire NIVEA MicellAIR Skin Breathe. La crème nourrissante NIVEA Care est légère et efficace, fournissant une hydratation intensive idéale pour le climat canadien, sans laisser une sensation grasse. L'eau micellaire NIVEA MicellAIR Skin Breathe fonctionne comme un aimant pour éliminer efficacement le maquillage tout en nettoyant et en rafraîchissant la peau, ne laissant aucun résidu de produit. Ajoutez une touche du Baume à Lèvres NIVEA Essentiel à votre sourire et sachez que votre régime de soins de la peau et votre esprit énergique s'accordent tout à fait à ceux d'une vraie olympienne.



À PROPOS DE BEIERSDORF AG: Beiersdorf Canada fait partie du groupe Beiersdorf, un fournisseur mondial de premier plan de produits de soins de la peau novateurs et de haute qualité qui compte plus de 130 années d'expérience dans ce segment de marché. La société basée à Hambourg compte plus de 18 000 employés à travers le monde et figure parmi les plus importantes entreprises cotées sur le DAX, le principal indice boursier allemand. Beiersdorf a réalisé un chiffre d'affaires de 6,8 milliards d'euros en 2016. NIVEA, numéro un mondial des soins de la peau *, est la pierre angulaire du portefeuille de marques de la société, qui comprend également des marques comme Eucerin et Elastoplast distribuées au Canada.

* Source: Euromonitor International Limited; NIVEA par nom de marque ombrelle dans les catégories soins du visage, soins du corps et soins des mains; en valeur, 2016.

