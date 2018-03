Garda World annonce la fixation du prix de l'Offre précédemment annoncée de Billets additionnels de premier rang d'un montant principal global de 125,0 millions $ US échéant en 2025 et portant intérêt au taux de 8,75 %







MONTRÉAL, le 1er mars 2018 /CNW Telbec/ - Corporation de Sécurité Garda World («?GardaWorld?» ou la « Société »), l'une des plus importantes entreprises de sécurité et de transport de valeurs au monde, annonce aujourd'hui la fixation du prix de son placement privé de billets additionnels de premier rang d'un montant principal global de 125,0 millions $ US échéant en 2025 et portant intérêt au taux de 8,75 % (les « Billets »). GardaWorld a l'intention d'utiliser le produit brut du placement d'approximativement 131,6 millions $US (excluant les intérêts courus) pour le remboursement de 20,0 millions $ sur l'emprunt impayé en vertu d'une facilité de crédit rotatif multidevises de 157,5 millions $US venant à échéance le 26 mai 2022 (la « Facilité de Crédit Rotatif »), qui a été contracté pour financer une récente acquisition, et pour payer les frais liés au placement, le produit restant devant servir aux fins générales de l'entreprise (pouvant inclure des acquisitions). La Société pourrait utiliser le produit restant décrit dans la phrase précédente pour le remboursement temporaire des emprunts en cours en vertu de la Facilité de Crédit Rotatif. L'offre devrait être conclue le ou avant le 5 mars 2018.

Les Billets seront de rang pari passu et seront considérés comme une seule série avec les billets de premier rang initiaux d'un montant principal global de 500 millions $US échéant en 2025 et portant intérêt au taux de 8,75 % (les « Billets Initiaux »). Les Billets offerts en vertu du Rule 144A sous la Securities Act of 1933, tel qu'amendée (la « Securities Act »), seront fongibles avec, et seront transigées sous les mêmes numéros CUSIP et ISIN, que les Billets Initiaux émis en vertu du Rule 144A à partir de la date d'émission de tels Billets et les Billets offerts en vertu du Regulation S sous la Securities Act seront initialement sujets à des restrictions sur les transferts, et transigeront séparément sous des numéros CUSIP et ISIN différents de ceux des Billets Initiaux émis en vertu du Regulation S, jusqu'à ce que ces restrictions de transferts cessent de s'appliquer, ce qui se produira, au plus tôt, quatre mois et un jour suivant l'émission des Billets. Ensuite, les porteurs de Billets offerts en vertu du Regulation S sous la Securities Act pourront transférer leurs Billets sous le même CUSIP et ISIN que les Billets Initiaux émis en vertu du Regulation S.

L'offre des Billets se fera par l'entremise d'un placement privé en conformité avec une dispense d'enregistrement prévue à la Securities Act et ils seront seulement offerts, aux États-Unis aux acheteurs institutionnels qualifiés en vertu du Rule 144A de la Securities Act et en vertu de la dispense de prospectus de l'article 12 de la Loi sur les valeurs mobilières (Québec) pour le placement d'une valeur auprès de personnes établies à l'extérieur du Québec, ou à l'extérieur des États-Unis conformément au Regulation S de la Securities Act et en vertu de la dispense d'investisseur qualifié au Canada.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et aucune vente de Billets qui y sont mentionnés ne pourra être réalisée dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans être préalablement enregistrée ou qualifiée en vertu des lois sur les valeurs mobilières de la juridiction visée. Les Billets mentionnés dans les présentes ne sont pas, et ne seront pas, inscrits pour la vente au public en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, et par conséquent, toute offre ou vente de ces valeurs mobilières au Canada sera donc effectuée sous une dispense d'inscription de courtier ou une dispense de prospectus en vertu de ces lois sur les valeurs mobilières. Les Billets n'ont pas été inscrits sous la Securities Act ou en vertu d'une loi sur les valeurs mobilières d'une autre juridiction et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis ou au Canada sans inscription ou une dispense applicable d'exigences d'inscription ou une dispense applicable en matière d'exigences de prospectus conformément à la législation canadienne sur les valeurs mobilières.

À propos de GardaWorld

GardaWorld est l'une des plus importantes entreprises de services de sécurité à capital fermé au monde. Nous offrons des services de transport et de traitement de valeurs, des services de protection et du contrôle préembarquement dans les aéroports canadiens. Les 65 000 professionnels et plus de GardaWorld, dévoués et hautement qualifiés, servent une clientèle diversifiée située en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. Nous travaillons dans une multitude de secteurs dont les services financiers, les infrastructures, les ressources naturelles et le commerce de détail, et nous desservons des entreprises du Fortune 500, des gouvernements et des organismes humanitaires. Pour en apprendre davantage: www.garda.com

Énoncés de nature prospective

Les informations fournies et les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas uniquement des faits historiques sont des énoncés de nature prospective selon les lois sur les valeurs mobilières applicables. Certains énoncés de ce communiqué pourraient être de nature prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs représentent de l'information ayant trait à des perspectives d'avenir et des événements anticipés, à l'entreprise, aux opérations, à la performance financière, aux conditions financières ou aux résultats de la Société et, dans certains cas, peuvent être introduits par des termes comme « pourrait », « sera », « devrait », « prévoir », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « assurer » ou d'autres expressions de même nature à l'égard de sujets qui ne constituent pas des faits historiques. Ces énoncés se fondent sur certains facteurs et hypothèses, y compris en ce qui a trait à la croissance prévue, aux résultats d'exploitation, au rendement de l'entreprise ainsi qu'aux perspectives et aux occasions d'affaires, que la Société juge raisonnables dans les circonstances actuelles. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de les formuler, elles pourraient finir par se révéler inexactes. La Société avise le lecteur qu'en raison de la conjoncture économique actuelle, les énoncés de nature prospective et les hypothèses sous-jacentes adoptées par la Société sont sujets à de grandes incertitudes et que, par conséquent, elles pourraient ne pas se réaliser et le résultat pourrait différer de façon importante des attentes de la Société. Il est impossible pour la Société de prédire avec certitude l'incidence que la situation économique actuelle pourrait avoir sur les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont aussi assujettis à certains facteurs, y compris les risques et incertitudes, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de la Société. Certains des facteurs qui contribuent à ces incertitudes sont les fluctuations des résultats trimestriels et annuels et la capacité de la Société à réduire son niveau d'endettement dans le contexte du crédit actuel. Les autres facteurs contributifs sont les fluctuations des taux d'intérêt et de change, les règlements gouvernementaux, les permis et licences, la capacité de gérer la croissance, les conventions collectives, les assurances, les contrats non renouvelés ou résiliés, la demande pour les services offerts par la Société, la pression de l'industrie sur les prix ainsi que les forces du marché, les cycles économiques et la solidité des économies régionales où la Société exerce ses activités. La liste précédente de facteurs importants n'est pas exhaustive. En conséquence, les événements et les résultats futurs pourraient être bien différents de ce que la direction prévoit actuellement. La Société invite le lecteur à ne pas s'appuyer outre mesure sur les renseignements de nature prospective maintenant ou à une quelque autre date. Nous n'allons pas mettre ces énoncés à jour à moins que ce ne soit requis selon les lois sur les valeurs mobilières applicables. Le lecteur devrait également prendre connaissance du rapport de gestion annuel de la Société et les états financiers non-audités pour le troisième trimestre terminé le 31 octobre 2017.

