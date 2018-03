Honda Canada communique ses ventes de février







MARKHAM, ON, le 1er mars 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, Honda Canada Inc. a annoncé des ventes totales pour février de 11 791 véhicules Honda et Acura, une hausse de 1 % par rapport à l'année précédente. Affichant des ventes records en février, la division automobile Honda a déclaré des ventes de 10 667 unités, une hausse de 3 % par rapport à l'année précédente. La division Acura a pour sa part conclu la vente de 1 124 unités en février, un recul de 7 % par rapport à l'an dernier.

« Notre solide gamme de véhicules utilitaires illustre l'historique des ventes mensuelles alors que les modèles Fit, CR-V et Odyssey ont tous obtenu la faveur des consommateurs, amenant la marque à établir un record des ventes en février, a déclaré Jean Marc Leclerc, vice-président principal, Ventes et marketing, Honda Canada Inc. Nous demeurons confiants quant à la concurrence de notre gamme de voitures dans leur segment respectif, alors que la Honda Accord a récemment obtenu le prix de Voiture de l'année de l'AJAC et que la Civic domine toujours comme voiture de tourisme la plus vendue au Canada. »

« L'approvisionnement du RDX a été légèrement limité en février alors que les ventes continuent à dépasser nos objectifs et il ne manquait que 15 unités vendues pour atteindre notre record mensuel », a ajouté M. Leclerc.

Faits saillants du mois de février :

La marque Honda a battu un record datant de 10 ans pour le mois de février avec 10 667 unités vendues surpassant le record précédent de 10 632 unités établi en 2008.

Le CR-V de Honda a établi un record mensuel de ventes pour le mois de février grâce à des ventes de 3 398 unités, surpassant le record précédent de 3 240 unités établi en 2017.

Honda Canada Inc. (HCI) a été fondée en 1969 et est la société mère des marques de véhicules Honda et Acura au Canada. La société a construit plus de huit millions de voitures et de camions légers depuis 1986 dans ses deux installations de fabrication, ainsi que des moteurs dans une troisième usine à Alliston, en Ontario. Les deux installations de fabrication sont extrêmement polyvalentes et construisent actuellement la Civic et le CR-V de Honda. Honda Canada a investi plus de 4,7 milliards de dollars au Canada et achète chaque année pour près de 2,1 milliards de dollars en biens et services auprès de fournisseurs canadiens. Honda Canada a vendu plus de quatre millions de voitures de tourisme et de camions légers Honda et Acura au Canada.

18 février VENTES AU DÉTAIL - CUMUL DU MOIS

VENTES AU DÉTAIL - CUMUL ANNUEL

















Modèle 2018 2017 Variation

en %

Modèle 2018 2017 Variation

en %

















FIT 332 175 89,7 %

FIT 678 302 124,5 % CIVIC 3 714 3 921 -5,3 %

CIVIC 8 181 7 251 12,8 % CR-Z 0 2 -100,0 %

CR-Z 1 6 -83,3 % ACCORD 702 718 -2,2 %

ACCORD 1 447 1 354 6,9 % CLARITY 93 0 -

CLARITY 169 0 - HR-V 861 982 -12,3 %

HR-V 1 723 1 832 -5,9 % CR-V 3 398 3 240 4,9 %

CR-V 7 168 6 091 17,7 % ODYSSEY 902 595 51,6 %

ODYSSEY 1 782 1 091 63,3 % PILOT 429 450 -4,7 %

PILOT 994 938 6,0 % RIDGELINE 236 326 -27,6 %

RIDGELINE 531 675 -21,3 % Division HONDA 10 667 10 409 2,5 %

Division HONDA 22 674 19 540 16,0 %

















ILX 160 128 25,0 %

ILX 276 233 18,5 % TLX 256 265 -3,4 %

TLX 493 472 4,4 % RLX 3 6 -50,0 %

RLX 12 9 33,3 % RDX 439 454 -3,3 %

RDX 912 909 0,3 % MDX 264 360 -26,7 %

MDX 524 631 -17,0 % ZDX 0 1 -100,0 %

ZDX 1 1 0,0 % NSX 2 0 -

NSX 4 1 300,0 % Division ACURA 1 124 1 214 -7,4 %

Division ACURA 2 222 2 256 -1,5 %

















Inc. 11 791 11 623 1,4 %

Inc. 24 896 21 796 14,2 %

