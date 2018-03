Global Rallycross lance la Coupe des champions GRC







LOS ANGELES et VIENNE, 1er mars 2018 /CNW/ - Red Bull Global Rallycross (GRC) et MJP Racing (MJP) ont annoncé aujourd?hui leur partenariat en vue de développer la catégorie GRC Platinum, en faisant appel à un véhicule de rallycross monotype pour le lancement en 2019. Cette collaboration produira également une série GRC européenne (GRC Europe) qui viendra compléter les séries américaines (Red Bull GRC Americas). Chaque série comportera de 8 à 12 événements au cours de la saison de 2019, et ceux qui se classeront en tête de chaque série prendront part à une dernière compétition pour la Coupe des champions GRC.

Le nouveau véhicule de catégorie Platinum comporte un châssis à structure tubulaire qui est plus légère et plus agile que les Supercars actuels, ainsi qu?un moteur volumétrique de catégorie supérieure qui promet d?offrir une performance et une endurance encore jamais vues dans le domaine de la course de rallycross de niveau supérieur. Grâce au châssis normalisé et au moteur offrant une durée de vie beaucoup plus longue, le prix d?achat initial et les frais de fonctionnement seront considérablement moins élevés qu?aujourd?hui. La série est ouverte aux fabricants tout comme au secteur privé. Il en résultera une course férocement compétitive à une fraction du coût actuel pour les équipes et les commanditaires, ce qui permettra de propulser le sport du rallycross auprès d?un plus grand nombre de pilotes et d?un public plus vaste.

« L?introduction de la catégorie GRC Platinum permet de positionner le sport du rallycross dans l?avenir en créant un véhicule de niveau supérieur qui est abordable tout en étant plus performant, » déclare Colin Dyne, président-directeur général de Red Bull GRC. « Notre but consiste à rendre le milieu de la compétition plus accessible aux pilotes et aux équipes afin de leur permettre de participer et de démontrer leurs aptitudes de conduite. De plus, l?addition de la Coupe des champions GRC permettra de réunir les meilleurs pilotes des deux continents afin de couronner le « roi du rallycross ». »

« Nous partageons avec GRC une solide conviction et une passion pour le rallycross, » explique Max J. Pucher, président-directeur général de MJP Racing. « Nous possédons ainsi le savoir-faire pour produire d?excellents véhicules et une formule de course emballante. Selon les règlements Supercars présentement en vigueur, chaque année, de nombreux équipes et pilotes talentueux ne sont tout simplement pas en mesure de trouver les commanditaires requis avec d?importants budgets afin de pouvoir compétitionner à un niveau international. Le nombre grandissant d?amateurs de rallycross désirent voir plus de courses avec plus d?action et plus de leurs pilotes préférés. Nous avons hâte de lancer la série GRC Europe afin d?amener des vedettes établies et des étoiles montantes à prendre part à l?événement de la Coupe des champions GRC. »

La première course de démonstration des véhicules de catégorie Platinum aura lieu dans le cadre de la finale de la saison 2018 de Red Bull GRC à Lydden Hill, au Royaume-Uni, au cours de la fin de semaine des 27 et 28 octobre. Des annonces seront faites au cours des prochains mois, donnant plus de détails au sujet des véhicules et de la formule GRC Platinum, et de la Coupe des champions GRC. Pour plus de détails, veuillez contacter info@redbullglobalrallycross.com.

À propos de Red Bull Global Rallycross

Créé dans le but de produire les courses les plus spectaculaires du monde du sport motorisé, Red Bull Global Rallycross réunit les meilleurs éléments des courses de stage rally, hors-piste et sur circuit, au sein d?un environnement accueillant pour les amateurs. Des vedettes internationales s?affrontent roue-contre-roue sur la terre battue et sur le gravier, et affrontent le saut de 70 pieds au coeur de la réputation de la série. Pour plus d?information, visitez le site http://www.redbullglobalrallycross.com.

À propos de MJP Racing

MJP Racing participe au championnat World Rallycross depuis 2015 et en 2017 formait la meilleure équipe non appuyée par un fabricant, avec Timo Scheider et Kevin Eriksson. La conception et la production internes du véhicule de série GRC Platinum auront lieu dans la nouvelle usine de MJP Racing d?une superficie de 65 000 pieds carrés, située en Autriche. Pour plus d?information, visitez le site http://mjp-racing.at.

