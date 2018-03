Unifor déplore la menace de Trump d'imposer une taxe sur l'aluminium







MONTRÉAL, le 1er mars 2018 /CNW Telbec/ - Réagissant aux déclarations du président américain Donald Trump plus tôt aujourd'hui sur l'imposition possible d'une taxe sur l'aluminium et l'acier importés aux États-Unis, le syndicat Unifor se désole de cette nouvelle menace sur les emplois, l'économie et les régions.

« Après le bois d'oeuvre, le papier journal, le papier surcalandré, la CSeries, voilà que les États-Unis s'attaqueraient à l'acier et l'aluminium, c'est le comble. Ça n'a vraiment plus de sens », a dénoncé Renaud Gagné, directeur québécois d'Unifor.

Même si les pays touchés n'ont pas été précisés, le président Trump a fait référence à de possibles taxes de 25 % sur l'acier et 10 % sur l'aluminium. Il serait illogique que la production canadienne et québécoise soit touchée « d'autant que l'aluminium produit ici est un aluminium propre produit à partir d'énergie renouvelable et non pas de charbon ou autre combustible. Mais on n'est pas à une surprise près avec l'administration Trump, on a déjà vu des décisions illogiques », a commenté M. Gagné. Le syndicat donne en exemple le dossier du papier journal où une seule plainte provenant d'une seule compagnie a entraîné l'imposition de taxes alors même que l'industrie papetière était contre et que plusieurs joueurs dans les médias et les imprimeries avaient exprimé leur désaccord.

Les exportations d'aluminium canadien assurent du travail à plus de 160 000 personnes au sud de la frontière qui font des pièces à partir de la matière première. « On compte sur le bon sens des élus américains pour comprendre la situation », ont conclu les dirigeants syndicaux.

Le syndicat Unifor représente près de 1500 membres dans l'industrie de l'aluminium au Québec.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

